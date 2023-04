El CE Manresa guanya el Mallorca B i celebra la permanència virtual amb el «Bella Ciao» (1‑0)

Elha aconseguit aquest diumenge la permanència virtual adesprés d'una treballada victòria contra elque, malgrat no xutar entre els tres pals d'en tot el partit, ha acabat fent perillar el resultat amb el seu domini en els darrers minuts. Els homes dehan dominat el partit, amb solvència defensiva i superioritat al mig del camp, però amb les mateixesque en els darrers partits disputats alAmb tot, la victòria dona alsuna puntuació que, a priori, hauria de significar evitar les places de descens. No és una permanència matemàtica, però si que dona un gruix de punts que en les darreres lligues donarien la permanència. De fet, el club ho ha celebrat així al final del partit. Amb els, amb el públic podent saltar al camp de forma controlada, i amb el Bella Ciao, una cançó de, sonant per megafonia.Però més enllà de la tranquil·litat del gruix de punts suficients per no baixar, la victòria manresana també ratifica les aspiracions a obtenird'ascens a, tot i que encara queden moltes jornades. En una, només el, d'entre els perseguidors, ha mantingut el ritme manresà, de manera que la diferència de punts se situa en dos, i els quips en lluita va minvant. Els blanc-i-vermells sumen, amb una fortalesa a la porteria que els ha fet rebre només tres gols en totes aquests partits.Aquest diumenge, contra el, els locals han mostrat la seva millor cara de tres quarta de camp cap a Pulido. Els jugadors s'han fet farts deentre mallorquins i aconseguir. A més, sobretot en el primer període, han posat setge sobre, tot i que només han aconseguit superar-lo d'una la primera mitja hora de joc.El minut 3, el CE Manresa avisava amb una rematada de cap fora la porteria. Al 14,pentinava una pilota que també sortia fora. Abans, en una de les poques ocasions illenques,rematava fora una centrada. Al 15, el CE Manresa ha tingut una de les ocasions més clares. El porter local feia unque anava a parar aque xutava franc, però la pilota impactava contra l'esquena d'un defensa.Al minut 24,picava en misto una pilota ben triangulada a l'àrea. Pocs minuts més tard, al 29, una pilota boja a l'àrea impactavadel Mallorca que era a terra i l'àrbitre xiulava penal.enganyava el porter i feia pujar al marcador l'únic gol del partit. La primera part ha continuat amb el domini manresà. Al minut 34,xutava i aturava el porter, i al 43 Priego xutava fora.De tornada de vestidors, el partit ha mantingut la intensitat, però les ocasions a les àrees han disminuït considerablement. Al 48, Javi López rematava de cap fora. Al 53, una impressionant escapada de Larrosa acabava amb laa l'esquerra de Pere Joan. Al 73 eraqui xutava fora, i al 86 un rebot a la sacada del porter visitant des de la seva porteria ha estat a punt de causar-los un ensurt. A partir d'aquí, els visitants han dominat la pilota i l'han avançat fins al camp del CE Manresa, i han acabat forçant que la gradaa l'àrbitre malgrat que no hi ha hagut un perill efectiu illenc.