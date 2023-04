Els gimnastes de l'Egiba Laia Font i Thierno Boubacar, a l'Europeu absolut d'Antalya

Els gimnastes del club manresàLaia Font i Thierno Boubacar es troben a Antalya, Turquia, on entre aquest dilluns i dimarts disputaran elamb la, amb només 16 anys, confirma d'aquesta manera la seva evolució en el marc de la gimnàstica artística estatal. Fa menys de 8 mesos debutava en unclassificant-se per a les finals de salt i paral·leles. Laia Font compartirà plaça a la selecció estatal amb Anna Pérez, Laura Casabuena, Alba Petisco i Maia Llàtzer.Per a la selecció femenina, l'Europeu d'Antalya té una importància capdal per accedir a les places del, que es disputarà l'octubre, i per als2024. Els dotze primers equips classificats en aquesta competició tindran plaça en el Mundial, i d'allà sortiran els nou equips que es classificaran per a París, que se sumaran als tres que es van aconseguir plaça al Mundial de Liverpool,, per completar un grup de dotze seleccions que participaran a la competició per equips.En el cas de la selecció masculina, onés gairebé un veterà, el Campionat d'Europa ano és tan transcendent, ja queva aconseguir el passe al proper Mundial gràcies a la seva classificació al passat Mundial de Liverpool Els seleccionats es troben a Antalya des de dissabte. La selecció masculina téaquest diumjenge i la competició d'equips, dilluns. Les noies tindran l'entrenament de pòdium dilluns i la competició dimarts.El format de la competició inclou seleccions de cinc gimnastes, quatre dels quals participaran en cada aparell i comptaran les tres millors notes. El primer concurs donarà la. D'aquí sortiran els 24 millors gimnastes globals que en el segon concurs disputaran la. El tercer concurs serà laamb els vuit millors de cada aparell.Boubacar arriba a l'Europeu després d'augmentar significativament la seva dificultat i haver millorat la seva nota de partida i la final. Es presenta amb moltes possibilitats de ser un dels gimnastes escollits peri lluitar per la classificació all-arround.Font, per la seva part, és encara una gimnasta en procés de formació. Hores d'ara és l'especialista de l'equip en, on tindria opcions d'entrar a la final de l'aparell. Els entrenadors decidiran la seva dificultat segons les necessitats de l'equip, tenint en compte la importància de la classificació per equips, que ha de ratificar plaça al Mundial.L'altre gimnasta internacional de l'Egiba, no s'ha preparat per a l'Europeu per precaució ja que surt d'una lesió.