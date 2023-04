El festival Ex Abrupto prepara la seva vuitena edició al voltant de la Distopia

Un festival distòpic

El festival experimental de creacions contemporàniesengega motors per a la seva vuitena edició que se celebrarà, enguany, el dia 8 de juliol, organitzada per l'i amb la direcció artística del col·lectiu Ex Abrupto. Els carrers des'ompliran dede diferents àmbits i disciplines, d'artistes consolidats i emergents i d'entitats i col·lectius locals que treballen amb el festival. Com ja és habitual en els darrers anys el festival es realitzarà íntegrament al poble de Moià, tenint com a espais nuclears de l'esdeveniment eli elAixò no obstant, la direcció artística del festival enceta nous reptes, d'una banda, amplia els seus abastos i incorpora(Biblioteca 1 d'Octubre, Centre Cultural Les Faixes i Centre Històric de Moià, entre d'altres), tanmateix, dilata en el temps la durada del festival i anuncia el manteniment d'algunes de les obres participants que es podran visitar durant el mes de juliol. D'aquesta manera, projecten mantenir viu el festival més enllà de l'esdeveniment central i promoure un pelegrinatge a lesque es mantindran durant tot el mes.Envoltat en el misteri que el caracteritza, l'equip del festival ha anunciat recentment una altra de les novetats d'aquest any, per primer cop, totes les instal·lacions artístiques del festival orbitaran al voltant d'una sola temàtica: la. Fa unes setmanes, anunciaren, a partir d'uns versets de l', que la seva vuitena edició representarà l'obertura d'un metafòric vuitè segell. Aquesta setmana, han difós ja el text comissarial Potència i risc. Apunts sobre la distopia escrit pel músic i docent. A Potència i risc anuncien el perquè d'aquesta temàtica, d'una banda, la imminència i l'actualitat d'aquests possibles futurs (i presents) distòpics en relació amb laactual i eld'extrema tensió; d'altra banda, perquè aquestque acompanya els darrers anys és depressor, pseudorevolucionari i conservador.L'equip del festival Ex Abrupto vol tractar el missatge de les distopies per, com anuncia el títol, observar el risc d'aquesta repetició de missatges catastròfics i, alhora, laque pot esdevenir el tractament de la distopia. Pensar la distopia com un avís permet pensar-nos com ai desviar-nos del camí que ens condueix a ella.Aquesta vuitena edició, d'un festival ja arrelat a la Catalunya Central, vol reafirmar-se com un referent nacional i comptar amb més suport per esdevenir unque intersecciona lescontemporànies, la col·laboració ciutadana, l'impuls ai la mostra d'. El festival de creacions contemporànies promet tornar a sorprendre amb propostes disruptives i crítiques que treballaran la Distopia des de les arts visuals, així com des de les arts sonores, escèniques i formes híbrides que cerquen l'experimentació que caracteritza Ex Abrupto.El festival, compromès amb les inquietuds socials contemporànies, inclourà i reforçarà el protocol contraja establert en les darreres edicions i promet cercar una mirada més inclusiva pel que fa a les. Actualment, treballen en col·laboració amb l'entitat moianesa la comunitat delsper millorar l'accessibilitat del festival perquè Ex Abrupto sigui un festival per a tothom, sense deixar-ne ningú exclòs.