Súria comença a gaudir l'alegria de les caramelles més grans de Catalunya

ha començat a gaudir l'alegria de lesamb la celebració dels primers actes del programa d'enguany. El centre de la vila es va omplir de festa dijous amb la, una novetat de l'any passat que s'ha consolidat com a acte destacat d'un programa festiu que viurà el seus dies centrals aquest dissabte i diumenge.Leses mantenen un any més com les més grans de Catalunya, amb la participació de més dede totes les edats, agrupats en nou colles: Tro Gros, La Llanterna, Juvenil del Foment Cultural, Grans de l'Agrupació Sardanista, Infantil de l'Agrupació Sardanista, Infantil del Foment Cultural, Altatxu, Altatxets i Coral Sòrissons.L'inici del programa va tenir lloc al davant de la Casa de la Vila amb l'acte d'entrega de la cinta commemorativa a les diferents colles participants, a càrrec de l'alcaldei de la regidora de Cultura, Festes i Ensenyament,. El desenvolupament de l'acte va anar acompanyat pels trets delsi la presència d'altres membres de la corporació municipalEnguany, el parlament d'inici de la festa va anar va anar a càrrec de lade l'. En aquest parlament es va remarcar que "el nom de Súria va associat inequívocament a Caramelles i Pasqua", una festa "on conflueixen tradició i modernitat".Segons el parlament d'inici d'aquesta nova edició, "les surienques i els suriencs hem sabut mantenir ben vives les caramelles fins al punt de ser lade totes les que es duen a terme al nostre poble", i desitjant "que l'esperit caramellaire impregni el nostre dia a dia" durant tot l'any.Per la seva banda, l'alcalde Albert Coberó i la regidora de Festes van expressar la seva satisfacció per la gran presència de caramellaires i van agrair la participació de les colles i el treball de laper fer possible de nou que Súria pugui tornar a viure "les Caramelles més grans de Catalunya".La Passada Caramellaire, encapçalada pels Trabucaires del Tro Gros i per músics de diferents colles, va transcórrer pel centre urbà i pels carrers caramellaires, on van tenir lloc diferents actuacions. El recorregut va acabar a la plaça de Sant Joan amb el, interpretat per membres de totes les colles. La primera jornada de les Caramelles de Súria va acabar amb el sopar i les actuacions musicals de l'al Pavelló Municipal d'Esports.El programa festiu ha continuat aquest divendres amb animació infantil i tallers al Pavelló i el tradicionala Sant Salvador. Dissabte es portaran a terme les, ladel Pavelló, un cercatasques i concerts de nit. Les actuacions caramellaires es reprendran diumenge a partir de primera hora del matí.L'organització de les Caramelles és a càrrec de l'i l'Ajuntament de Súria, amb el suport del Geoparc de la Catalunya Central, la Diputació de Barcelona i el departament de Cultura de la Generalitat. La festa surienca forma part del