El Baxi Manresa visita un Cazoo Baskonia inexpugnable els darrers mesos

El ritme frenètic de les darreres setmanes porta ela visitar el(diumenge, 20.00h. Movistar Deportes 2). Serà un partit de màxima dificultat enmig del play-off de quarts de final de la. Però el què compta en aquests moments és la. Seguint la política de partit a partit ja hi haurà temps de pensar en altres reptes després de la visita al. Apart del partit del Baxi Manresa, els aficionats manresans també estaran pendents del què facin els altres equips implicats a la zona baixa.juguen a casa davant rivals potents. Els verd-i-blancs reben el, mentre que els granadins s'enfronten a l'. El, en canvi, rep ela Fontajau.El Baxi Manresa buscarà amantenir el bon nivell competitiu de les darreres setmanes i que l'han fet sortir de la zona de descens.manté el dubte del base. El californià s'ha ressentit d'una lesió al peu esquerre de la qual es va operar fa dos anys i no se sap quan estarà disponible.han fet declaracions abans d'afrontar el repte d'aquest cap de setmana. El capità del Baxi Manresa afirma que "arribem bé després del partit de Tenerife". Jou destaca del Cazoo Baskonia que "juguen un joc molt vistós i alegre. Porten diversos partits passant dels 100 punts". Per al de Llagostera les opcions de victòria "passen per fer el nostre joc dinàmic,en tot el partit i ser intensos els quaranta minuts",Per la seva part, Harding apunta que "crec que estem bé. Tot i perdre (a Tenerife) no hi va haver gaire diferència". L'escorta afegeix que "i concentrant-nos en el següent partit". Per a Harding, el partit de la primera volta no és una referència on agafar-se.El Cazzo Baskonia és un dels tres líders de la Lliga Endesa i acumula una espectacular ratxa de resultats. L'equip deha guanyat setze dels últims disset partits que ha jugat a l'ACB. En aquest període, equivalent a una volta sencera, els vitorians només han perdut davant el. Les altres derrotes han estat al Palau Blaugrana, jugant com a local amb eli en la visita que van fer el mes de novembre al. La darrera derrota jugant com a local data del 9 d'octubre de l'any passat. El Cazoo Baskonia lidera diversos aspectes estadístics de la competició. És qui més punts anota, més assistències reparteix i qui millor llença de tres punts, tant en número total com en percentatge d'encert.Óscar Perea, Alberto Sánchez Sixto i Fabio Fernández són elsescollits per xiular el partit.