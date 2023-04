Pedro Martínez: «Estic molt orgullós de l'equip»

Adam Waczynski ja espera el partit de la setmana que ve

s'ha mostrat, una vegada més, "molt orgullós" de la feina que han fet els seus jugadors davant el Lenovo Tenerife . El tècnic delha destacat que els seus jugadors "han tornat al partit" després de tenir-lo en contra. Martínez creu que els pitjors moments del seu equip han estat el tram final de la primera part i una part del tercer quart. Per contra, el Lenovo Tenerife "no ha entrat en pànic" quan el Baxi Manresa s'ha acostat al marcador.La setmana vinent, els bagencs es jugaran seguir vius a la. "Sap greu haver perdut però ho tornarem a intentar", ha comentat l'entrenador del Baxi Manresa.ha estat el jugador descartat aquest vespre. Martínez ha explicat que el base italoamericà s'ha ressentit d'unade la qual es va operar fa dos anys i en aquests moments no se sap quan podrà tornar a jugar.El jugador polonèstambé estava satisfet de la feina que el Baxi Manresa ha fet Santiago Martín. L'aler pensa que cada dia són més competitius gràcies a la bona feina que fan partit rere partit i ja té ganes que arribi la setmana vinent per jugar el segon partit de l'eliminatòria.