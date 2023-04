El Baxi Manresa torna a caure davant el Lenovo Tenerife (91‑84)

A vegades, hi ha equips que es guanyen el qualificatiu de bèstia negra. Per alaquesta bèstia és el. Els canaris han guanyat els cinc darrers cops que s'han enfrontat tots dos equips. Aquest vespre, no ha estat una excepció. Després d'un bon inici per part del Baxi Manresa, la situació s'ha igualat al tram final de la primera part. Al descans, els locals ja vencien per sis punts (46-40). A la segona part, semblava que el partit es podia trencar. Sobretot gràcies a un. El típicmanresà s'ha encarregat de donar emoció fins al final. Una gran reacció del Baxi Manresa ha allargat el partit fins gairebé el darrer moment sense que la victòria pogués viatjar cap a Catalunya. Dimecres vinent, elviurà el segon partit de la sèrie. El triomf manresà forçarà una nova visita a la. La derrota, serà el punt final de la campanya europea.ha estat la gran novetat del cinc inicial del Baxi Manresa després d'haver estat el jugador descartat les darreres setmanes. L'han acompanyat. El Lenovo Tenerife ha respost amb Marcelinho Huertas, Sasu Salin, Elgin Cook, Aaron Doornekamp i Giorgi Shermadini. Els bagencs han sortit sense complexes. Pérez i Robinson han respost la cistella inicial de Huertas (2-5, minut 2). Sagnia molestava molt els seus rivals amb una gran activitat de braços i recuperava dues pilotes. El Baxi Manresa no s'ha aturat. A una bona activitat defensiva i els'hi afegia un. Pérez i Harding anotaven de tres. I el capità, entrant en una de les primeres rotacions, posava un il·lusionant 4-15 al marcador (minut 4).ha reunit els seus jugador per esbroncar-los. Era el toc d'atenció que calia als jugadors locals per despertar. Tot i ser un partit de competició europea tenia una semblança amb l'. Les personals xiulades estaven molt descompensades. I, com en la competició estatal, en contra dels manresans. Res d'això ha desanimat el Baxi Manresa. Novament els llançaments de tres, ara de, tornaven a obrir forat.donava una màxima renda al seu equip (15-27, minut 9). La qualitat de Shermadini i Salin ho ha deixat en 20-27 a l'acabar el primer quart.El Baxi Manresa ha seguit fent el seu joc. Un parcial de 0-4 gairebé igualava la màxima renda. El Lenovo Tenerife ha recorregut a un dels arguments que més mal han fet històricament als bagencs. Cook ha anotat de més enllà dels 6,75, però Harding l'ha sabut respondre. Després Marcelinho Huertas i Bruno Fitipaldo també han sumat. Els canaris havien entrat al partit iho ha volgut aturar (31-34, minut 15).ha aportat un xic d'aire al seu equip. Però la dinàmica havia canviat. Primer, Salin ha empatat a 37 des del punt de personal. I després, Shermadini, també des dels 4,70, ha avançat els locals (38-37, minut 18). Malgrat que el Baxi Manresa ha aconseguit empatar a 38 i 40 el millor final del Lenovo Tenerife obligava els bagencs a remuntar a la segona part (46-40).La sortida de la segona part no ha agradat a Martínez. Encara no havien passat dos minuts i el tècnic ha demanat un nou. La sensació era que el Lenovo Tenerife podia trencar el partit i el tècnic no ho volia permetre (53-44, minut 22). A un cantó, els locals jugaven amb. En especial, Huertas i Shermadini que dominaven el partit al seu gust. I a l'altre, als visitants els costava trobar bones accions ofensives. Les cistelles aconseguides dins la pintura de Devin Robinson ieren fets massa aïllats per pensar en la remuntada (69-58, minut 30).Quatre punts seguits indicaven que el Baxi Manresa volia aferrar-se al partit. El canvi de guió era possible. Robinson, Olumuyiwa i Badio aconseguien bones accions que cada cop igualaven més les coses. Un 2+1 del senegalès posava el 72-70 amb més de cinc minuts per jugar. Novament, els triples s'han aliat amb l'equip de Vidorreta. Dos de seguits. Han estat dos cops però no l'enfonsament del Baxi Manresa. La iniciativa era pel Lenovo Tenrife amb un Fran Guerra que ha fet de Giorgi Shermadini al tram final. Però els del Nou Congost seguien lluitant. Less'han mantingut vives fins al darrer minut. Waczynski situava el 88-84 amb mig minut per endavant. Tim Abromaitis l'ha respost per certificar la primera victòria dels tinerfenys a la sèrie (91-84).Incidències: Ademir Zurapovic (Bòsnia i Hercegovina), Wojciech Liszka (Polònia) i Paolo Marques Portugal) han xiulat el partit. Sense eliminats., amb molèsties al peu esqueere, ha estat el jugador descartat per part del Baxi Manresa.