Tornen els Tallers Ocupa't de Sant Fruitós amb cinc propostes formatives gratuïtes

Aquesta primavera, l'programa, un any més, cinc cursos gratuïts adreçats a aquelles persones que es troben eni que volen millorar les seves competències personals.La primera formació, que començarà aquest mes d'abril porta per títol Crea el teu mapa de talent: Identifica, desenvolupa i potencia les teves competències. Aquestaes realitzarà els dies 12, 13 i 14 d'abril, de 2/4 de 10 del matí a 2/4 d'1 del migdia. Durant la formació els participants identificaran les seves competències, tot coneixent la seva importància en els. L'objectiu amb el que es treballarà serà el d'arribar a reconèixer i valorar de manera adequada les seves habilitats, augmentant la fiabilitat de les valoracions que fan d'ells mateixos.La segona proposta és un curs d'Atenció al client, que es farà els dies 4 i 5 de maig, de 9 del matí a 1 del migdia. L'objectiu d'aquesta formació és adquirir els coneixements, habilitats i destreses que permetin, a través de la comunicació, oferir unaLa tercera proposta és la formació titulada Entrena la teva autoestima en la recerca de feina. Aquesta formació serà els dies 10, 11, 17 i 18 de maig, de 2/4 de 10 del matí a 2/4 d'1 del migdia. Aquesta acció formativa està orientada a donar recursos als usuaris per tal de poder facilitar-los eines peren el procés de recerca de feina, identificant les creences que creuen que els limiten, la gestió dels pensaments intrusius negatius i la gestió emocional.El dia 30 de maig, de 9 el matí a 2 del migdia, s'ofereix un curs per obtenir el títol enFinalment, els dies 1 i 8 de juny, de 9 del matí a 2 del migdia, s'ofereix el curs d'. Els participants obtindran el certificat oficial.Totes les formacions es faran presencialment al. Les places per a les diferents formacions són limitades. Les persones interessades a prendre-hi part poden trucar al 93 878 97 02 o contactar per correu electrònic a nexejove@santfruitos.cat o a garridoos@santfruitos.cat