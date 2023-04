L'Ajuntament de Manresa ha invertit 150.000 euros en parcs infantils dins el Pla de Millora del 2022

120.000 euros per millores als parcs infantils durant el 2023

L'Ajuntament de Manresa ha invertit aquest 2022 un total de 150.000 euros a millorar i a fer nous parcs infantils. La partida forma part del, que des de fa anys destina més d'un milió d'euros a la millora de calçades, voreres, parcs infantils i camins rurals.En aquests moments, s'estan acabant d'executar les obres dels nous parcs infantils deli del. La millora de l'àrea infantil del Xup, de 236 metres quadrats, suposarà la renovació d'un espai que es va construir l'any 2002, però que a causa de la seva intensa utilització presentava un envelliment prematur que aconsellava intervenir-hi.Els treballs de millora consisteixen en una nova configuració de l'àrea i la seva delimitació mitjançant un mur-banc per la part nord i una tanca metàl·lica per la part sud. L'actuació ha de permetre també la substitució total del paviment de cautxú existent per un paviment de sorra de platja, la instal·lació de tres nous jocs per ai la substitució de la. Els treballs tenen un pressupost de 67.079 euros.El passat dijous, el regidor de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent,, va fet una visita a les obres del, acompanyat de tècnics municipals.També s'estan acabant d'executar els treballs del nou parc infantil del barri de Sant Pau, que amb un pressupost 41.699 euros han permès reubicar l'actual parc -que estava en una zona poc accessible- i millorar-lo. En aquest cas, es tracta d'una actuació conjunta de les regidories de Via Pública, Ciutat Verda, Barris i Esports, amb l'objectiu compartit de crear un, enjardinat, més ample, agradable i saludable, que proporcioni ombra, frescor i color.L'actuació afecta una superfície de 1.817 metres quadrats, 229 dels quals s'han destinat als jocs infantils. A la resta s'hi ha fet unaamb 35 exemplars nous, s'ha posat nou mobiliari urbà i s'han instal·lat quatre aparells d'exercici físic.A banda de les actuacions del Xup i Sant Pau, la resta del pressupost (48.036 euros) s'ha destinat a la millora de 49 dels 61 parcs infantils que té la ciutat. Els treballs consisteixen en la, en eli en l'adequació de les àrees de joc amb aportació de material granular als paviments.Fa uns dies es va presentar el Pla de Millora de l'Espai Urbà 2023, que tornarà a dedicar més d'un milió d'euros a la millora de calçades, voreres, parcs infantils i camins rurals. Pel que fa als parcs infantils, s'ha previst dedicar 120.000 euros a aquestes millores. La part més important d'aquest pressupost (78.314 euros) s'adreçarà a la renovació del, i 29.499 euros a l'ampliació del. La resta del pressupost (12.187 euros) es destinarà a millores de manteniment a diferents parcs de la ciutat.