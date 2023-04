Sant Fruitós encarrega un estudi de Can Figueras per determinar el seu valor arquitectònic

La casa dels Pins, més coneguda com a, i que des del mes de gener és accessible per a tothom un cop s'ha obert a la ciutadania tot el seu entorn, podria ser obra de l'arquitecte, un dels principals representants del moviment de l'arquitectura moderna.Hi ha constància que quan el pintorva exiliar-se a Alguer a causa de lava relacionar-se amb l'arquitecte suís Le Corbusier. En tornar al municipi va construir-se una casa alque fons de la família apunten que podria haver estat dissenyada pel reconegut arquitecte. Tot i això aquestes suposicions no han estat mai ratificades formalment.Per tal de determinar el valor arquitectònic real de la finca, l'ha encarregat una recerca historicoarquitectònica de la casa a la, per tal que aquesta aprofundeixi en la investigació sobre els seus orígens i en determini el seu valor artístic.Aquest dimarts al matí l'equip que liderarà aquesta investigació ha començat a treballar amb una primerai també ha tingut accés a tota la documentació de la qual es disposa a l'Avui dia, es coneix que la casa es va construir als anys 30 i hi ha indicis que apunten que el projecte s'hauria redactat a la ciutat d'. Existeixen plànols en paper, i en força bon estat de conservació, on es plasmen tècniques de dibuix de l'època. En aquests papers es veuen dibuixades diferents plantes, dues façanes i detalls constructius de les fusteries. Sóni que compten amb anotacions en llapis. Es coneix que la casa no es finalitzà tal i com està dibuixada en els plànols i que posteriorment s'efectuaren diverses ampliacions, amb cobertes inclinades i altres elements formals que desvirtuen elAmb tota aquesta informació disponible, laté l'encàrrec d'aprofundir en el coneixement de l'estat actual de l'edifici, en lasobre del projecte original i en determinar quins són els valors de l'edifici. Un cop finalitzada aquesta recerca es podrà elaborar una proposta de reforma de l'edifici per tal de donar-li un ús cultural.El projecte el liderarà un professor titular dede la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), amb doctorat realitzat sobre una part específica de l'obra de Le Corbusier, i que farà el treball amb autoria de l'