Prop de dues-centes persones assisteixen al lliurament dels tercers guardons de Fonollosa

El passat 31 de març prop de dues-centes persones van assistir a l'emotiu acte de lliurament dels tercersque es van dur a terme al Local Social Municipal de. L'acte va ser conduït per Iris Barcons i va comptar amb l'actuació musical del grup de clarinetsEl guardó de cultura va ser pel, un reconeixement a 44 anys d'història i superació que ha posat el municipi de Fonollosa i el Pessebre Vivent del Bages a primera línia de país amb una cita gairebé obligada durant les festes nadalenques que compta amb més de 200 participants i han aconseguit diversos reconeixements al llarg de la seva trajectòria.El guardó destinat a l'esport va ser pel, que entomant les regnes fa sis anys del primer club esportiu creat al municipi van celebrar durant el 2022 el seu centenari organitzant molts actes i destacant entre ells el partit de Futbol Sala contra el FC Barcelona que es va jugar a la pista poliesportiva de Fonollosa. A més, cal destacar també la gran feina aconseguida amb l'equip femení, el benjamí i el pre-benjamí.El guardó d'honor va ser per a, amb més de 40 anys de servei a l'escola exercint com a cuinera de la mateixa durant els últims trenta-tres on ha deixat el llistó molt alt pel deliciós menjar que hem pogut gaudir molts de nosaltres durant l'època escolar gràcies a ella.Finalment, també es va reconèixer la trajectòria i el mèrit esportiu aper les medalles com a dobles campions i campions dins el món d'Enduro als campionats català i espanyol entre els anys 1989 i 1991. A Ferran Serarols, també se li va voler reconèixer la feina dins l'equip deon va exercir fins l'any passat com coordinador esportiu i on va aconseguir 83 títols per la marca en diferents campionats.Aquesta jornada que té com a objectiu reconèixer a totes aquelles persones que han contribuït de manera notable i continuada a la millora en la promoció, divulgació o dinamització dels pobles del municipi, ha estat especialment emotiva per la importància dels grups guardonats, que inclouen gran part de veïnes i veïns de tot el municipi i molts joves que comencen a agafar el relleu generacional en la promoció i dinamització cultural i esportiva.