Cardona presenta la segona edició de l'Escola de cuidar

La regidoria de Benestar de l', a través del programagestionat des de l', i amb la coordinació del, organitza la segona edició de formació per a persones cuidadores i familiars no professionals, de persones dependents en l'àmbit domiciliari amb un nou format,L'escola s'iniciarà el proper 12 d'abril i tindrà una durada deimpartides per diferents professionals del CAP i altres professionals externs. La formació finalitzarà el 15 de maig.Amb el mateix objectiu que l'anterior edició, i amb una nova programació de tallers, l'Escola de cuidar pretén ser una eina per ampliar coneixements bàsics per poderi millorar, no només l'atenció de la persona dependent, sinó també lade la persona cuidadora.Per a més informació ical trucar al 93 869 22 87.Aquest projecte està subvencionat pelen el marc del Programa de Suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social.