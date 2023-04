L'exposició «La vida de l'aigua» arriba a Sant Vicenç de Castellet

Ladeacull, a partir d'aquest dimecres 5 d'abril i fins al 13 d'aquest mes, l'exposició de laLa vida de l'aigua. La mostra descriu l'amenaça delsobre els recursos hídrics i les accions necessàries per dur a terme una gestió sostenible de l'aigua.L'exposició ensenya laper al manteniment dels ecosistemes fluvials i com a font per als diferents usos com l'agricultura, el consum domèstic i la indústria, entre d'altres.Els seus principals objectius són donar eines per valorar l'aigua com a, entendre el cicle integral de l'aigua i adquirir hàbits responsables per a un bon ús i per a l'estalvi de l'aigua.La vida de l'aigua consta de diversos plafons de metacrilat impresos a dues cares. En una de les cares es descriu el contingut L'aigua a la natura i a l'altre L'aigua a la ciutat. Els plafons van acompanyats de diversesque, a través d'activitats senzilles, engresquen els visitants a interaccionar amb l'exposició.