Una desena de persones participen en un taller del TechLab Manresa sobre impressió 3D

Aquest dimarts els laboratoris dede la- BarcelonaTech (UPC) han acollit el taller Imprimeix la Fàbrica Nova en 3D, en què hi han participat una desena de persones. El taller l'ha dut a terme professorat i personal tècnic de l'escola.Des de TechLab Manresa es fomenta l'ús i el coneixement deper tal que tothom hi tingui accés. Per aquest motiu, s'ha organitzat aquest taller dirigit a majors de 12 anys.L'objectiu del taller Imprimeix la Fàbrica Nova en 3D era iniciar els participants al món de laa través del programa Solidworks 3D. Els assistents han dissenyat i modelat una maqueta de la, un edifici protegit i emblemàtic per a la comunitat UPC i per a la ciutat de Manresa.