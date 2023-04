Jordi Borràs, candidat de Sumem a l'alcaldia de Sant Mateu de Bages

Qui és Jordi Borràs i Vilanova?

encapçalarà la llistaper Coaner, Salo, Castelltallat, Valls de Torroella i- Acord Municipal a les municipals del 28 de maig després que l'actual alcalde del municipi,, i l'actual cap de l'oposició,, hagin decidit fer un pas al costat. Aquesta serà la segona vegada que Borràs es presenta a unes eleccions. Fa quatre anys ho va fer de número 3 com a independent a la llista de Junts per Sant Mateu i aquest any ho fa de número 1 amb Sumem, llista vinculada aDurant l'actual mandat, Borràs s'ha encarregat de tot allò relacionat amb el poble dejuntament amb l'alcalde i ha donat suport a la regidoria deEl candidat de Sumem reconeix que "no han estat anys fàcils", ja que s'ha governat el municipi amb quatre regidors. "La gent sovint no és conscient de la feina que comporta governar un municipi tant petit com Sant Mateu. La realitat és que l'Ajuntament busca suport en una secretària i una administrativa que valen un imperi, i així i tot, el dia a dia és complicat, ja que tenim moltper raons de pressupost i els regidors moltes vegades han de realitzar tasques inimaginables per ajuntaments més grans".El cap de llista destaca també que "el municipi de Sant Mateu de Bages s'ha de preparar per a unaa diferents nivells. És per això que en el moment que vam saber que els dos caps de llista de les eleccions del 2019 no continuaran, ens vam posar a treballar per crear unaal municipi de Sant Mateu. S'ha intentat crear una llista amb persones de sectors diversos, però que els uneixi les ganes de treballar per un municipi que necessitadarrere".Actualment, Borràs és regidor i 2n tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Sant Mateu de Bages i treballa de tècnic d'atenció directe al. Va estudiar Psicologia i ara està estudiant el màster en Psicopedagogia. Borràs és fill de Salo per part de pare i fill de Valls de Torroella per part de mare. Pel que fa a Valls de Torroella, és membre de la Comissió de Festes i del Grup de Teatre, i col·labora amb entitats com Les Fabricantes o la Colla Gegantera. A Salo, és membre de la Comissió de Festes de Salo i membre actiu de les seves Caramelles.