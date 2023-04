L'escola de futbol La Caserna s'endú el premi Riudor de Sant Fruitós als valors en l'esport

L'de Sabadell es va endur el passat divendres elde Sant Fruitós, una iniciativa engegada ara fa onze edicions per, per reconèixer aquelles iniciatives que fomenten els valors esportius.L'escola de Futbol La Caserna és un projecte social popular que treballa els valors socials a través de la, i està pensat com un espai d'oci i de joc, però també de formació i de reivindicació.La iniciativa va néixer a l'antigade, després que entitats i col·lectius li donessin vida i l'obrissin a la ciutat després d'anys d'abandonament. El col·lectiu està format per totes les famílies dels infants que participen dels entrenaments, a més a més dels formadors, que també són pares i mares.L'acte, presentat pel periodista, ha finalitzat amb una tertúlia amb el periodista esportiu, president de SF Escola de Futbol, i els representants de l'entitat guardonada.