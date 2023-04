La manresana Claudia Bloom presentarà el seu primer disc el 13 d'abril al Kursaal

La sala petita delacollirà el dijous, 13 d'abril a les 7 de la tarda, la presentació de Mariposas blancas, el primer disc de la cantautora i actriu manresanaAmb Mariposas blancas,(amb nom artístic Claudia Bloom) convida a entrar en un espai íntim, càlid, i ens condueix al seu món interior. Una autobiografia del principi de la seva adultesa, narrada amb cançons que han estat la seva medicina. Unes melodies i lletres plenes de vulnerabilitat i autenticitat.Algunes d'aquestes cançons han sorgit en moments difícils per la necessitat de trobar esperança i força, i d'altres per celebrar la bellesa de la vida i les coses boniques que ens succeeixen a tots. Ha trobat en el seu art la possibilitat d'incloure tots els colors d'aquesta experiència i transformar-los enEn el concert del Kursaal, Claudia Bloom estarà acompanyada dalt de l'escenari per una banda formada per(piano),(guitarra) i(percussions).Lesper assistir al concert de Claudia Bloom tenen un preu de 12 euros (10 euros per a majors de 65, Carnet Galliner i 6 euros menors de 30 anys) i es poden comprar a les taquilles del Kursaal i per internet