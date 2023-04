Inscripcions obertes als Tallers d'Estiu de l'Aula d'Arts Escèniques del Kursaal

L'delofereix per aquest estiu 4 setmanes deadreçats a infants des de 4 anys i fins a 18 anys. L'Aula d'Arts Escèniques oferirà un primer torn la setmana del 26 al 30 de juny; un segon torn del 3 al 7 de juliol; el tercer torn del 10 al 14 de juliol i un quart torn del 17 al 21 de juliol. Els alumnes inscrits s'agruparan per edats: Petits (de 4 a 6 anys), Infantil (de 7 a 12 anys), Juvenils (de 13 a 15 anys), i Joves (de 16 a 18 anys).Els Tallers d'Estiu, que es portaran a terme a diversos espais del Kursaal, oferiran teatre, gaudint del gran ventall de tècniques que ofereixen les arts escèniques. Els alumnes aprendran a fer teatre amb jocs de. També es faran tastets defent servir el vestuari i el maquillatge de l'Aula.L'horari dels tallers serà de 9h a 13h de dilluns a divendres. Els divendres però, els alumnes oferiran a les famílies unadel treball fet durant la setmana a la sala petita del Kursaal. En el cas dels grups de Petis i Infantils la mostra serà els divendres a les 13h i, en el cas dels grups Juvenil i Joves, els divendres a les 17h.L'equip docent està format per professionals de lesque acompanyen a l'alumnat respectant amb cura, el seu procés individual i conduint cap a l'escolta i l'empatia en la creació grupal.Les inscripcions es poden realitzar per telèfon al 938753402, enviant un correu a auladeteatre@mees.cat , a les taquilles del Kursaal i a la pàgina web de l'Aula . El preu per setmana és de 70 euros (65 euros per als germans, per als alumnes que durant l'any han estat matriculats a l'Aula, i per als que s'inscriuen a més d'una setmana). L'Aula és unai de qualitat en el camp de les arts escèniques.