Ester Ros serà la candidata de Junts a Sant Martí de Torroella

presentaràcom a candidata a presidir la Junts de veïns de l'(EMD) deel proper 28 de maig en paral·lel a les eleccions municipals que s'hi celebraran per, municipi al qual pertany.Ester Ros té 41 anys i es mare d'un fill. Va estudiar, així com Prevenció de Riscos Laborals a Manresa. Va néixer a Sant Joan de Vilatorrada on va estar vinculada a entitats como l'però des de fa 15 anys viu a Sant Martí de Torroella, d'on són el pares i les arrels familiars. En les darreres eleccions municipals del 2019 ja anava a la llista de, que va ser la llista més votada, sortint escollida vocal de la Junta de l'EMD.L'EMD de Sant Martí, situada entre Sant Joan i, és una de les 58 que hi ha a Catalunya. Són entitats municipals de menor entitat que el municipi, però que poden exercir autonomia pròpia en cert àmbits i àrees. També gestionen una part del pressupost municipal que va en proporció als seus habitants. A Sant Martí hi viuen uns 210 habitants actualment.