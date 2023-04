Creu Roja al Bages celebra la Setmana de la Salut

Actes de la Setmana de la Salut

Dimecres, 12 d'abril

Taller bàsic de reflexologia

Dijous 13 d'abril

Caminada Solidària

Divendres 14 d'abril

Matinal de Salut a la Plaça Sant Domènec

El 6 d'abril es commemora eli l'endemà és elsegons l'(OMS). Per aquest motiu,vol aprofitar per llançar un missatge a la població sobre la importància de la salut celebrant laEn el marc de la Setmana de la Salut, els dies 12, 13 i 14 d'abril Creu Roja organitza tres activitats, un taller de reflexologia, una caminada solidària i una matinal de salut.Tindrà lloc a les 10 del matí a les instal·lacions de Creu Roja, al carrer Joc de la Pilota, 6, de Manresa. El taller anirà a càrrec de l'Anna Mas i Dolors Belmonte que ensenyarà nocions bàsiques i eines per poder utilitzar en situacions quotidianes per alleugerir dolors físics i emocionals concrets.El recorregut tindrà 5 km i s'iniciarà a 2/4 de 10 del matí des de la Salle de Manresa i acabarà al Parc de l'Agulla. A més de promoure la salut, aquesta caminada també vol promoure la part solidària. No hi ha inscripció i és una caminada gratuïta, però la Creu Roja anima a tothom els participants a portar un llibre o conte nou a favor de la infància. Perquè aquest Sant Jordi cap infant es quedi sense llibre.La Matinal consistirà en diferents tallers, disposats en cinc carpes a la plaça Sant Domènec. Serà oberta a tots els públics, i comptarà amb professionals especialitzats en diversos àmbits de la salut, que impartiran tallers amb el propòsit de conscienciar sobre la importància de dur un estil de vida saludable.