La Setmana de l'Ocupació del Bages arribarà a la tercera edició del 24 al 27 d'abril

El Museu de l'Aigua i el Tèxtil de Manresa acollirà la sisena Fira de l'Ocupació del Bages

Un escape room i revisió exprés de currículums

Programa d'actes de la Setmana de l'Ocupació del Bages

Dilluns 24 d'abril

Jornada inaugural: Talent, tecnologia i desenvolupament personal. Els desafiaments del demà, dins del cicle Reptes de futur en recursos humans. A càrrec de Juan Antonio Gómez García. De 9 a 10.30 h a la Cambra de Comerç.

Com ser seleccionat a Infojobs (70% d'efectivitat). A càrrec de Francesc Gelida. De 9 a 14 h, a l'Oficina Jove.

Dimarts 25 d'abril

Quines professions hi ha darrere dels vehicles de competició? A càrrec de Dynamics, Synergy i el Centre de Formació Pràctica. D'11.30 a 13 h, al Recinte Pirelli.

Metodologia del mapa de talent. Recursos pràctics i innovadors per treballar les competències. A càrrec de Carlos Bella. De 15 a 19 h, a ProTreball (Sessió prèvia el 18 d'abril).

Dimecres 26 d'abril

OfiJove al Campus. Revisió de CV exprés. De 10 a 13 h i de 15.30 a 16.30 h, al Campus d'UPC (19 d'abril al Campus d'UManresa).

Talent sènior. Com trobar feina amb més de 45 anys. A càrrec de Cèlia Hil. De 10 a 12 h, a ProTreball.

Dijous 27 d'abril

Fira de l'Ocupació. De 9 a 14 h, i de 15 a 17 h, al Museu de l'Aigua i el Tèxtil de Manresa (Ctra. de Santpedor, 55). Amb la presència d'empreses que necessiten ampliar les seves plantilles, tallers per millorar el currículum, preparació d'elevator pitch, escape room per perfeccionar les competències i espai de fotografia professional per als currículums.

L', a través de, organitzarà del 24 al 27 d'abril la tercera edició de la, amb un seguit d'activitats presencials adreçades a persones quei també a professionals dei d'orientació laboral. El programa inclourà com a acte central la, el dijous 27 d'abril, on les persones que busquen feina podran contactar amb les empreses i posar en pràctica les estratègies. La Fira, que arriba a la sisena edició, s'organitza de forma conjunta entre lai l'Ajuntament. De moment, ja hi ha confirmada la presència de setze empreses.La Setmana de l'Ocupació es consolida en la seva tercera edició com un referent d'activitats, amb l'objectiu de fomentar l'ocupació de qualitat. Les activitats estan organitzades per ProManresa (amb la col·laboració de) i la, amb el suport de la. Les inscripcions als tallers i xerrades estaran obertes en els pròxims dies al web de ProTreball.La Setmana s'inaugurarà el dilluns 24 amb una jornada a la Cambra de Comerç de Manresa sobre l'impacte delsen la gestió dels departaments de Recursos Humans de les empreses. La jornada està dirigida als responsables de direcció i gestió de les persones de les empreses del territori.El mateix dilluns, a l', es farà el taller Com ser seleccionat a Infojobs (70% d'efectivitat), amb l'objectiu de donar eines i consells per millorar la competitivitat en el portal d'ofertes de feina líder a l'estat.L'endemà, dimarts, es farà una activitat poc habitual: la visita als tallers dels vehicles de competició dels estudiants d'UPC,, que, conjuntament amb el, exposaran quines formacions, professions i empreses s'amaguen darrere d'aquests vehicles. A la tarda, a ProTreball es durà a terme un taller dirigit tant a personal tècnic delsde la comarca com a empreses, on s'exposaran metodologies innovadores per treballar les competències. Aquest és un dels aspectes clau en la selecció d'un bon candidat i forma part també del treball d'orientació de les entitats.Dimecres, com a dia previ a la Fira, l'tindrà un punt de revisió de currículum exprés al, durant tot el dia, per repassar i millorar in situ aquest element clau en la cerca de feina. Dies abans, el 19 d'abril, també s'haurà celebrat la mateixa activitat al. El mateix dimecres 26, a ProTreball, durant el matí s'oferirà el taller pràctic Talent sènior. Com trobar feina amb més de 45 anys, enfocat a una franja d'edat amb unes necessitats específiques quan entra en processos de selecció de treball.La Fira de l'Ocupació del Bages, organitzada per la Cambra de Manresa i ProManresa, tornarà alde Manresa (antic Museu de la Tècnica) el dijous 27 d'abril, en el que serà l'acte central de la Setmana de l'Ocupació. De moment, hi ha confirmada la presència de, que hi seran per buscar nous perfils professionals per ampliar les seves plantilles. Són Larsa (Montserrat), Fundació Althaia, Denso, Ausa, Oliva Torras, Cots i Claret, Leroy Merlin, ICL, Bonàrea, Sant Andreu Salut, Gremi d'Instal·ladors, Sud Renovables, Thor Especialidades, Formatgeries Montbrú, Top Cable i McDonald's. A més, també hi haurà els estands de ProManresa, la Cambra de Comerç de Manresa i el(SOC).La Fira de l'Ocupació és un punt de trobada entre persones que busquen feina i empreses que necessiten ampliar plantilla, amb el focus especialment posat en els, un dels grups que registra uns índexs d'atur més elevats. A la fira, els assistents poden contactar directament amb els responsables de Recursos Humans de les empreses, presentar el seu currículum i conèixer les vacants que tenen i els perfils professionals que necessiten. Es tracta d'una molt bona oportunitat per a joves que s'introdueixen al mercat laboral, però també per tots aquells que volen millorar o canviar de feina. Les cinc edicions que s'han fet fins ara han donat com a resultat diverses contractacions per part de les empreses als assistents a la fira.Per segon any consecutiu, durant els mesos de febrer a abril, des de ProManresa s'han fet 38a alumnat als instituts Lluís de Peguera, Cal Gravat, Lacetània i Pius Font i Quer. Aquest taller s'ha adreçat als estudiants que estan a punt de finalitzar els estudis d'ensenyament postobligatoris (cicles formatius de grau mitjà i superior i batxillerat), amb l'objectiu de donar-los eines per a millorar la presentació del seu currículum i, alhora, animar-los que s'apropin a la Fira, un esdeveniment que els ha de servir per fer networking, conèixer les empreses del territori i acostar-los a l'entorn laboral.Els assistents a la fira podran participar en diferents activitats com la revisió exprés de currículums i un taller per fer el currículum més eficient. Com a novetat es farà un escape room per, un taller de preparació d'un elevator pitch i un taller de fotografia per al currículum.La Fira de l'Ocupació del Bages forma part de les accions que porta a terme la Cambra de Comerç de Manresa dins del programad'impuls de l'ocupació juvenil en el marc de la