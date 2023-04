Èxit de participació al projecte L'Hort és de totes de Sallent

Un projecte que crea vincles

El 24 de febrer es va iniciar un curs de, organitzat per l'i la cooperativa d'iniciativa social, en el marc del projecteL'Hort és de totes és un projecte al qual es van utilitzar uns terrenys que estaven en desús per destinar-los a l'. La idea inicial era que totes les persones participants rebessin una. D'aquesta manera, el projecte permet adquirir als participants coneixements bàsics per conrear un hort. És una iniciativa fomentada per reduir la taxa d', que malauradament ha anat augmentat durant els darrers anys.La formació s'ha realitzat amb la col·laboració de l'espaia Sant Fruitós de Bages, gestionat per la, on s'ha portat a terme part de la formació pràctica relacionada amb la poda d'oliveres.El curs ha estat a càrrec del responsable del projecte Horts de Sant Benet,, forestal, pagès ecològic, formador i assessor. En la formació hi han participat un total de 26 persones juntament amb 9 alumnes de l'que fan pràctiques d'empresa en el projectede L'Hort és de totes.El curs de poda ha tingut una durada de dotze hores, de les quals vuit han estat de formació pràctica. La poda d'oliveres s'ha portat a terme a Sant Fruitós i la de fruiters, a Sallent, a la parcel·la d'arbres fruiters de l'. El curs va finalitzar el 4 de març.A banda del curs de poda, a finals de novembre els participants van visitar elper tal de mostrar als usuaris del centre el funcionament de les aplicacions de WhatsApp i Instagram.A més a més, durant el gener es va col·laborar amb La Prèvia, que ofereixa alumnat de l'IES Llobregat per disposar d'una adaptació curricular.I, per últim, el mes de març es va realitzar el taller deon cada participant va poder elaborar diferents xarops i va rebre una formació sobre les propietats de les plantes medicinals, entre d'altres.