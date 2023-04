El BAXI Manresa torna a la lluita per ser a la «Final Four» de la BCL

Aquest dimecres a 2/4 de 9 del vespre elvisitarà La Laguna per jugar de nou un play-off de la. És la segona temporada consecutiva que els manresans són entre els vuit millors de la competició continental i afronten l'eliminatòria sense pressió excessiva però amb ganes de posar contra les cordes el rival: elL'expedició del Baxi Manresa ha sortit aquest dimarts al migdia de nou en direcció a les Canàries. Segon viatge aen una setmana, ara per disputar-hi l'eliminatòria de la BCL.compta amb tots els jugadors disponibles i haurà de decidir qui queda fora del roster final.El vigent campió de la competició és el Lenovo Tenerife, un dels darrers rivals del Manresa a la lliga. Una plantilla amb grans estrelles, experiència i molt talent per solucionar els partits. L'equip de, liderat per Marcelinho Huertas i Giorgi Shermadini, és un equip amb una gran qualitat i molts jugadors experimentats com Doornekamp, Salin, Guerra, Fitipaldo, o la darrera incorporació: Leandro Bolmaro.Han comparegut abans de marxar. El pivot de Sierra Leona deia que "l'equip està bé, crec que en un bon moment; ara venen partits importants i estem a punt; hem de jugar consistents durant 40 minuts, si fem el que hem preparat durant els 40 minuts diria que tenim opcions". Per la seva banda, Garcia deia que "el Tenerife és un rival que té un equipàs i juga molt bé, molt dinàmic; és complicat, però el partit de la setmana passada ens ha de servir per saber com poder jugar contra ells; si guanyem, serà una victòria extraordinària; intentem sempre pensar només en el següent partit, l'afrontem en un dels millors moments de la temporada, sinó el millor". Vaulet, davant dels mitjans, ha argumentat que "crec que estem en el millor moment de la temporada i ho hem d'aprofitar; hem demostrat que si juguem com la primera part de l'altre dia podem tenir opcions; és un play-off, un partit definitiu i per tant és molt important".