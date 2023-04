Sumem per Castellbell i el Vilar reuneix 120 persones a l'acte de presentació de la candidatura

El passat diumenge, 2 d'abril, va tenir lloc la festa dea la plaça Barcelona de. Al llarg del matí, un centenar llarg de persones van assistir a la presentació oficial de la candidatura que concorrerà a lesdel dia 28 de maig.L'acte va tenir un format diferent dels típics mítings electorals i des de la llista vinculada aes va voler celebrar una festa oberta al poble. Els membres de la llista van tenir un debatsobre el futur que el grup vol per a Castellbell i el Vilar. En un, es va comptar amb la instal·lació d'un inflable per als més petits, vermut, bústia de suggeriments i música.A la part final de la jornada hi va intervenir el candidat de Sumem,, que agraïa l'assistència als nombrosos assistents. També hi va assistir la portaveu d'ERC al Senat,i l'alcalde de Monistrol de Montserrat,Valls, en una breu intervenció, va exposar que l'equip que l'acompanya està format per "gent d'arreu del municipi, d'ideologies diverses. Som un grup de persones que suma i que no exclou ningú, quei sigui líder a la comarca i no l'últim de la cua en alguns aspectes, com fins ara". També afegia que "agafem el relleu de totes les persones que històricament han fet oposició en aquest poble, que han picat pedra i que han fet moltíssima feina per poder tenir una base suficient perquè des de Sumem puguem optar al canvi".El candidat va concloure la seva intervenció exposant que "a Sumemi tot per guanyar. Volem treballar pel bé comú i estar al costat de la gent. Som com una taca d'oli que volem arribar a tots els castellvilarencs i a totes les castellvilarenques, som més de 35 persones implicades en el poble i malauradament hem hagut d'escollir, perquè totes i tots volíem estar a la llista".