Sant Fruitós de Bages celebrarà el centenari de l'arribada del futbol al poble a partir de setembre

Elestà d'enhorabona i a partir del pròxim mes de setembre començaran els actes per celebrar l'arribada d'aquest esport al municipi, ara fa 100 anys.Les entitats esportivestreballen des de fa mesos colze a colze amb l'Ajuntament per col·laborar en l'organització d'un ampli ventall de propostes. En aquest sentit, s'ha creat unaper anar teixint tot el programa d'activitats.Els actes de celebració començaran el pròxim mes de setembre i s'allargaran fins al juny del 2025. Tot i això, la part central dels actes es desenvoluparà durant el mes deUna de les primeres accions que s'estan duent a terme és l'elaboració d'un llibre que reculli lai per aquest motiu es demana la col·laboració ciutadana de tot aquell qui tingui fotografies o informació. Les persones que disposin de material poden fer-lo arribar digitalment a sfb.arxiu@santfruitos.cat o presencialment, en format paper, a l'àrea d'Esports de l'Ajuntament (c/ Padró, 74).