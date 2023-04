El Consell d'Infants del Bages continua treballant per evitar el malbaratament alimentari

Vuit municipis presents

Elcontinua treballant aquest curs per evitar el. El segon plenari s'ha celebrat aquesta setmana passada aamb la participació d'una seixantena d'alumnes de Primària amb la programació d'activitats i noves accions per evitar el malbaratament d'aliments.En concret, l'alumnat ha compartit idees i ha elaborat un seguit de recomanacions per donar forma a una petitaen l'àmbit domèstic en matèria alimentària.Els 66 infants participants en el segon plenari del curs ho han fet representant els Consells d'Infants de Sant Vicenç de Castellet, d', de, del, de, de, dei de. La trobada, que ha tingut lloc a la Biblioteca de Sant Vicenç de Castellet, també ha comptat amb la participació de l'alcaldessa de Sant Vicenç de Castellet,, i de la consellera d'Educació del Consell Comarcal del Bages,, que han encoratjat l'alumnat a continuar treballant per contribuir a reduir el malbaratament alimentari que té un impacte en el medi ambient i també en la salut del conjunt de la societat.