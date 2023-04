El Funicular de Sant Joan torna a estar en servei per a la temporada 2023

Arribar a Montserrat de la manera més sostenible

El, gestionat per(FGC), ha reprès aquest mes de març l'oferta de servei comercial. Aquest funicular, que fa un recorregut de 503 metres amb un pendent màxim del 65%, ofereix als visitants una increïble panoràmica de la. Dona servei cada dia a partir de les 10 del matí, amb circulació cada 12 o 15 minuts depenent de la temporada segons l'afluència de públic.A l'estació superior, situada a gairebé de 1.000 metres d'alçada, s'ubica el, des d'on es pot gaudir de l'espectacular vista de l'Anoia ali d'una de les millors perspectives del recinte del Santuari. També compta amb el Centre d'Interpretació deli del, un espai que mostra la història de la formació de la muntanya de Montserrat, les seves condicions climàtiques i la seva fauna i flora, a banda de ser el punt de partida d'excursions i passejos senyalitzats pel Parc Natural.Els bitllets per al Funicular de Sant Joan, així com per al Cremallera i el Funicular de Santa Cova, es poden adquirir anticipadament a la botiga on line Elapropen les persones visitants a un dels llocs més emblemàtics de Catalunya, el Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, de forma sostenible.Sónque es mouen amb un 100% de l', per la qual cosa es redueixen al màxim les emissions de CO2 i milloren la conservació de l'espai natural on se situen. A més, disposen de diversos certificats de qualitat, com el de gestió mediambiental ISO 14001, el Segell de qualitat d'Applus i el Segell Safe Travels de The World Travel Tourism Council (WTTC), que els acrediten com a espais de qualitat turística.Aquest lloc tan icònic es troba a poc més d'una hora i mitja en transport públic de la ciutat de Barcelona. A partir del bitllet combinat de, les persones usuàries accedeixen a Montserrat amb una opció econòmica i sostenible, arribant al bell mig del recinte del Santuari amb tren i Cremallera.També es pot gaudir de l'experiència a Montserrat gràcies als paquets combinats des de Plaça Espanya a Barcelona: el bitlletque, a més de tren i cremallera, inclou l'accés al Funicular de Sant Joan i al mirador, al Funicular de la Santa Cova (quan està en servei), l'entrada a l'Espai Audiovisual, i accés directe, sense reserva prèvia, al Tron de la mare de Déu, i el bitllet, que a banda dels avantatges que ofereix el Trans Montserrat inclou accés al museu i dinar al bufet de Montserrat.