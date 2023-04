ProManresa ofereix aquest abril nous cursos per a emprenedors i empresaris

Cursos programats

Fiscalitat bàsica per autònoms

Com mantenir un negoci sense estrès

Com fer l'estudi de mercat de la teva idea de negoci o empresa

Activa LinkedIn com a canal comercial i comença a captar nous clients des del primer dia

L'Ajuntament de Manresa, a través de, ofereix aquest mes d'abril diversos cursos adreçats a personesamb l'objectiu de millorar la seva formació i ampliar els recursos per poder consolidar la teva idea de negoci o fer créixer la teva empresa.Aquest abril laestà pensada especialment a donar a conèixer la fiscalitat bàsica per autònoms, com mantenir un negoci sense estrès, com fer l'estudi de mercat de la teva idea de negoci o empresa i la utilitat de la xarxa social LinkedIn com a canal comercial i de captació de nous clients.Dimarts 11 d'abril, dimecres 12 d'abril i divendres, 14 d'abril 9.30 a 13.30 h (presencial)Formació adreçada a conèixer quins són els principals impostos, directes i indirectes, que han de suportar els empresaris autònoms. Tenir clar el calendari fiscal i les obligacions comptables. Saber calcular i confeccionar les principals declaracions trimestrals i llibres comptables. Com a novetat en aquesta edició, s'ha complementat la formació amb un dia més, per a practicar els conceptes explicats en les dues primeres sessions.Dimarts 18 d'abril de 9.30 a 13.30 h (presencial)Taller pràctic de 4 hores on, a través del joc i exercicis, per concretar les emocions i pensaments que retroalimenten l'estrès crònic. Un cop finalitzat el taller, les persones participants s'emportaran eines per a gestionar puntes d'estrès sense perdre l'objectiu del seu negoci.Dijous 20 d'abril de 9.30 a 14 h (presencial)En aquest taller es donaran les eines adequades per tal de confeccionar una metodologia per a recollir totes les dades necessàries per a prendre decisions encertades. Entre altres punts, es treballaran les eines per saber comunicar-se amb els clients, com realitzar una enquesta per a extreure informació important per als projectes, com calcular la mida del mercat i la viabilitat. També es mostraran exemples d'estudis de mercat.Dilluns 24 d'abril i dimecres 26 d'abril de 9.30 a 13.30 h (on-line)Es donarà a conèixer LinkedIn, la xarxa social de negocis B2B més important del món. Per tant, és considera de vital importància que tot emprenedor / empresari, hi sigui present. En finalitzar aquesta formació les persones participants seran capaços d'aconseguir que els clients potencials es fixin en el seu perfil. En aquesta formació es donaran a conèixer totes les funcionalitats, trucs i detalls necessaris de l'eina, per treure'n el màxim aprofitament en un sentit comercial.Durant aquest mes d'abril, també hi ha laper a persones emprenedores: Comença a emprendre una setmana en format presencial i l'altra on-line (alternativament). El pla d'empresa presencial i El pla d'empresa on-line, Avalua la teva idea empresarial on-line i Finançament i ajuts per a persones emprenedores on-line.El formulari d'inscripció és únic i en el mateix es poden marcar els diferents cursos o curs en els quals estigueu interessats i formalitzar la inscripció.Tota la formació és subvencionada per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Manresa.