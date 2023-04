L'institut Pius Font i Quer de Manresa es pregunta per què se suïciden els joves

El passat 28 de març, l'de l'de, amb el suport del centre, va organitzar una xerrada sobre Per què se suïciden els joves? Primera causa de mort en persones entre els 15 i els 29 anys a Catalunya, a càrrec de, coach i assessor educatiu, que porta més de 10 anys abordant temàtiques relacionades amb la maduració i amb el creixement, i ha impartit més de 500 conferències relacionades amb l'abús de les pantalles, la sobreprotecció i l'educació emocional dels infants i adolescents.A l'acte, que va comptar amb l'assistència d'una quarantena de famílies de l'institut, Joan Carles Folia va traslladar al públic assistent la importància que, des de tots els àmbits, es creï unai suport als fills des que són petits,i potenciant la comunicació, de manera que, un cop entrin a l', puguin ser més resilients i sàpigueni utilitzar eines i recursos per entomar la vida amb realisme i fortalesa.També va parlar d'una nova i creixent forma de: el ciberbullying, que es pot donar fora de l'espai físic del centre i durant les 24 hores del dia, i que pot arribar a ser el detonant que empenyi l'adolescentsi la persona no compta amb unai un acompanyament efectiu dels adults.En finalitzar, Joan Carles Folia va fer entrega a lade dos exemplars del seuQuan siguem pares, no ho farem mai. Aquest llibre és un interessant viatge per les diferents etapes de la paternitat i de la maternitat, un recorregut que, als que ja han viscut aquesta experiència, els transporta a tot allò que ells no haurien fet mai i que han acabat fent. I pels que encara no l'han viscut o estan a punt de viure-la, els endinsa en aquest terreny desconegut, els obre la mirada i els condueix per aquesta gran experiència de vida.