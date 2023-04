Dues fuites al col·lector de Castellbell i el Vilar aboquen aigües residuals al Llobregat

Dues fuites al col·lector del sistema de, al Borràs, ha provocat un vessament d'urbanes al, segons han confirmat elsi l'Aquest dilluns, els Agents Rurals vanper dues fuites al col·lector del sistema de Castellbell i el Vilarper on s'abocaven aigües residuals al riu, i van informar-ne a l'(ACA).Després d'inspeccionar la conducció, l'ACA va comprovar que el col·lector sobreeixia per dues tapes de registres perquè s'havia, segurament arrossegades durant unes tasques de neteja fetes la setmana passada. Els operaris van treure les arrels i el col·lector va tornar a funcionar correctament.L'ACA està avaluant si l'incident ha produït una possible afectació al medi, tot i que els primers indicis apunten que s'ha vessat. Segons assegura l'agència, el lloc de l'abocament ja es troba net i al riu Llobregat no s'observa cap afecció.