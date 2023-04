Els Mossos detenen dos homes per robar material de casetes d'horts de Manresa

Agents delsde la comissaria devan detenir el dia 1 d'abril dos homes, de 31 i 38 anys, com a presumptes autors de diversos delictes de robatori amb força.Els fets van succeir pels volts de les 5 del matí del mateix dia, durant un patrullatge preventiu per lade Manresa, ja que en els últims dies s'havien produït diversosend'aquesta zona.Durant el patrullatge van observar una, amb dos ocupants a l'interior, que sortia de la zona en direcció a la carretera C-25. Els agents van aturar el vehicle i van veure que al seu interior hi haviautilitzada en l'horticultura.Quan els hi van demanar la procedència dels objectes, tots dos van donari no van saber aclarir què feien en aquella zona.Després de diverses comprovacions, els agents van esbrinar que alguns dels objectes havien estat sostrets els dies anteriors de casetes d'horts de Manresa. Davant d'això, els dos homesper la seva presumpta relació amb els robatoris.Posteriorment, els mossos van continuar fent gestions i van relacionar alguns dels objectes amb robatoris comesos aquella mateixa nit. No es descarta que els detinguts puguin estarEls detinguts van passar ahir a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Manresa, el qual va decretar