Súria tanca el programa d'activitats del Dia Mundial de la Poesia

Lava tancar la commemoració delamb una activitat adreçada a escolars, com a cloenda d'un programa format per diferents actes de creació i difusió poètica. La programació realitzada ha comptat amb el suport de diferents entitats.L'inici del programa del Dia Mundial de la Poesia va tenir lloc el dijous 20 de març amb unen diferents idiomes, a l'entorn del poema Tant si baixes la vista vers la immunda de, amb motiu del quatre-cents aniversari de la seva mort.Altres activitats realitzades han estat la sessió de creació de poemes #robaunpoema, amb el, i una passejada poètica pel passeig del Riu, amb el, durant la qual es van llegir exclusivament poemes escrits per dones.La cloenda del programa va consistir en l'activitat, amb el grup de tercer de primària de l'Dins de les activitats del Dia Mundial de la Poesia, la Biblioteca Pública també ha plantejat una, amb un sorteig per a les persones participants, i ha ofert una selecció bibliogràfica d'obres poètiques.El programa del Dia Mundial de la Poesia a Súria ha estat organitzat per la Biblioteca Pública, amb el suport de l', la Diputació de Barcelona, la Institució de les Lletres Catalanes i el departament de Cultura de la Generalitat.