La 91a Fira de Primavera de Navàs se celebrarà el 22 i 23 d'abril

Arriba la nova edició de lade, que tindrà lloc els dies 22 i 23 d'abril i enguany s'escau amb la. La Fira de Primavera sempre és una gran celebració on el comerç i la promoció de Navàs s'alcen com a eix principal. Enguany, es presenta un programa que permet gaudir també de la cultura popular i d'un seguit d'actes en motiu de la Diada de Sant Jordi.Al programa hi haurà espectacles, tallers, concerts i exhibicions per a públics de totes les edats. A més, aquest any la Fira inclou un seguit d'actes i activitats culturals organitzades i dirigides per. També hi haurà espectacles infantils i juvenils, portes obertes al, presentació de llibres, zona de jocs i lectura, espai de pintura i il·lustració, teatre al, concerts al passeig i a la pista Sant Jordi, plantada de gegants, sardanes... Amb tot això, enguany també es recuperarà l'espai de lai s'incorpora una nova zona amenitzada perCal mencionar també la campanya comercial. Si es fa una compra als comerços adherits entre el 17 d'abril i el 6 de maig, es participarà al sorteig de 52 xecs regal valorats en 100 euros cadascun.