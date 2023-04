«Newsweek» torna a incloure l'Hospital Sant Joan de Déu entre els cent millors d'Espanya

La prestigiosa publicació nord-americanaha tornat a incloure l'deen la llista dels cent millors hospitals d'Espanya. La inclusió en el World's Best Hospitals 2023 és un reconeixement a la tasca dels professionals de la, que han fet un esforç sense precedents per continuar donant la millor assistència en una situació marcada encara per la pandèmia. També a la capacitat de la institució de transformació i innovació per oferir una atenció de màxima qualitat al pacient i, a la vegada, impulsar l'activitat de recerca.En l'àmbit de Catalunya, els centres que tenen una major valoració són alguns dels grans hospitals de Barcelona, amb una activitat de més complexitat, com l', l'i l'. L'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa és dels pocs hospitals catalans de referència que és en el rànquing, la resta tenen major envergadura.Elclassifica els hospitals de Catalunya en 7 nivells, en funció de la seva estructura. L'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa està inclòs en el nivell 5, de referència B, junt amb 6 hospitals més. En el llistat de Newsweek, només apareixen dos dels set centres de nivell 5 que hi ha a Catalunya: l'de Barcelona i Sant Joan de Déu de Manresa.La revista nord-americana ha reconegut, per cinquena vegada, els millors centres sanitaris del món. En aquesta ocasió, el rànquing inclou més de 2.300 hospitals de 28 estats, entre els quals Espanya. Els àmbits que més s'han valorat són l', els, l'i la constància dels hospitals en treballar per oferir una màxima. La publicació assenyala que els principals reptes que tenen els centres sanitaris arreu són l'augment de costos, l'envelliment de la població i l'esgotament dels professionals provocat per la lluita contra la Covid-19.El rànquing s'ha elaborat a partir de lesdel sector, dels resultats dels indicadors de satisfacció dels pacients i de l'anàlisi dels principals indicadors de resultats en diferents processos d'atenció sanitària i de qualitat que es realitzen als hospitals. L'objectiu de l'estudi és fer una comparació entre centres hospitalaris d'arreu del món per esperonar els centres sanitaris a seguir millorant i progressant.