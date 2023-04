Trobada Gegantera, Benedicció de Rams i sardanes a la Fira de Rams de Súria

ha celebrat aquest diumenge 2 d'abril la, amb la celebració de la 13a, la tradicionali una ballada de. Un dels moments destacats de la celebració ha estat l'homenatge de les colles geganteres a les víctimes del recent accident de la mina de Cabanasses , amb una ofrena floral i un emocionant ball delde Súria a l'entorn delLa Fira de Rams posa el pròleg a la setmana de les, que tindrà lloc els propers dissabte 8 i diumenge 9 d'abril amb la participació de més dede totes les edats. D'aquesta manera, les Caramelles surienques es mantenen un any més com les més grans de Catalunya.Lesparticipants en la 13a Trobada Gegantera de Súria han estat els K + Sonen (Balsareny), Callús, Cardona, Cervelló, La Font del Ros (Berga), La Llàntia (Mataró), Pont de Vilomara i Rocafort, i les colles surienques Geganters i Grallers del Poble Vell i El Gorg de l'Olla. L'organització de la Trobada ha anat a càrrec de Geganters i Grallers del Poble Vell, amb el suport de la colla El Gorg de l'Olla i l'Ajuntament de Súria.Després de l'homenatge a l'entorn del Monument a la Mineria, s'ha iniciat una cercavila pels carrers del centre urbà. El recorregut ha acabat a la, on s'ha fet una actuació de totes les colles, una ballada conjunta i el lliurament de records.La tradicional Benedicció de Rams ha tingut lloc al davant de l'. El programa de la Fira de Rams ha acabat a la tarda amb una ballada de sardanes a la plaça de la Serradora, a càrrec de lai organitzada per l'El programa festiu de Caramelles i Setmana Santa continuarà el proper dijous 6 d'abril a les 7 de la tarda amb l'inici de les Caramelles, que inclou l'acte d'entrega de laa les diferents colles participants, amb la presència de representants de les colles i de la corporació municipal. Es farà davant de la Casa de la Vila.Tot seguit es farà la, amb galejada a càrrec dels, acompanyada pels grups orquestrals i músics de les colles. El recorregut anirà des de la Casa de la Vila a la plaça de Sant Joan, passant pels carrers engalanats de cada colla.A les 9 del vespre tindrà lloc l', sopar amb l'actuació de grups locals al Pavelló Municipal d'Esports Josep Fàbrega i Tort. La venda de tiquets es farà a aquest web