El vòlei català se solidaritza amb Open Arms al Campionat Territorial de Sant Fruitós de Bages

La, amb la voluntat de continuar ampliant l'activitat de la comissió d'Acció Social, inicia en el Campionat de Catalunya de Seleccions Territorials 2023 una nova acció solidària, aquesta edició ambAmb el suport de l', es pretén conscienciar de la necessitat de col·laborar amb aquesta organització que té com a missió protegir la vida dels més vulnerables enL'objectiu que s'ha marcat la Federació Catalana de Voleibol per aquesta acció concreta és recaptar 3.000 euros en un màxim d'un mes, donant el tret de sortida al Campionat de Catalunya de Seleccions Territorials, on Open Arms també hi serà present perquè tots els esportistes i els seus acompanyants puguinsolidari de l'organització.Aquesta serà la primera acció que l'entitat federativa i Open Arms realitzaran de manera conjunta, ja que la voluntat d'ambdós és establir una llarg termini per realitzar diferents accions de conscienciació.Les persones que vulguin col·laborar amb aquesta causa i donar suport a l'acció que engeguen la Federació Catalana de Voleibol i l'Ajuntament de Sant Fruitós, ho poden fer a través de laque s'ha creat conjuntament amb Open Arms a la seva pàgina i fer la seva donació.Open Arms és una organització humanitària que té com a missió protegir la vida de les persones abandonades enque fugen de conflictes bèl·lics, persecució o pobresa i que col·laboren a terra ferma amb equips sanitaris, i d'investigació a primera línia per afrontar emergències sanitàries o de qualsevol altre tipus que requereixin resposta immediata.