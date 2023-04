L'Ajuntament de Santpedor edita un llibre que posa en valor la veu de les dones del municipi

Presentació a l'Auditori del Convent de Sant Francesc

Divuit dones de diferents àmbits professionals, d'edats i en situacions personals i familiars diverses, amb el poble decom a nexe en comú, esbossen la seva trajectòria vital a Santpedor amb veu de dona, el nou llibre escrit peri editat per l'Ajuntament de Santpedor dins la col·lecció Santpedor a l'abast.La suma de veus femenines, degudament contextualitzades per l'autora, ajuda a definir ladel darrer segle i demostra que les dones hi han tingut un paper igual d'important que els homes. El conjunt es veu reforçat amb les fotografies dei amb el pròleg de la periodista i investigadora feministaEs tracta del tretzè llibre de la col·lecció Santpedor a l'abast, que edita l'Ajuntament i que té per objectiu difondre la història del poble en diferents àmbits. Fins ara s'han publicat llibres sobre, entre d'altres, i aquest és el primer que posa en valor la veu de les dones del municipi.La regidora d'Igualtat,, destaca "la importància d'aquest llibre per donar veu a diverses dones de Santpedor, d'edats i condicions diferents, explicant les diverses situacions viscudes amb què les lectores es poden sentir identificades". Martínez Amat assegura que "llibres com aquest són necessaris per posar en valor la trajectòria de vida de les dones del nostre poble, sovint poc coneguda".La presentació del llibre es farà el proper 21 d'abril a les 8 del vespre a l'. Hi intervindran l'autora, Mariàngels Casanovas Iglesias, la regidora d'Igualtat, Núria Martínez Amat, i la historiadora. La presentació de l'acte anirà a càrrec de, una de les entrevistades al llibre, i comptarà amb la interpretació musical de la cantautora santpedorenca, acompanyada de, totes dues filles de l'autora.