El Temes del Pou tractarà «El cant coral a Manresa», al Casino aquest dimecres

Aquest dimecres, 5 d'abril, a 2/4 de 8 del vespre, es farà una taula rodona, dins del cicle, a la sala d'actes del Centre Cultural el Casino, sobre El cant coral a Manresa, amb la intervenció de, directora de corals i regidora d'Infància, Joventut i Persones Grans de l'Ajuntament de Manresa, i, músic i director de corals. Durant l'acte es presentarà la revistad'abril, que dedica el tema central a parlar amb la quinzena de corals que hi ha a Manresa i les poblacions de l'entorn. D'altra banda, el personatge entrevistat a fons és la filòloga i periodista culturali el seu entorn hi ha una bona colla de formacions diverses i amb un repertori ampli. Hi ha cantaires joves, amb una formació musical sòlida, i també gent d'altres edats, amb ganes de passar-ho bé, socialitzar-se i desconnectar dels problemes del dia a dia.