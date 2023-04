El Documental del Mes tornarà dijous amb «Memòria del tsunami» d'Hélène Robert i Jeremy Perrin

Hélène Robert, direcció

Jeremy Perrin, direcció

El, coordinat per MEES i CineClub tornarà aquest dijous, 6 d'abril a les 7 de la tarda, a l'Espai de la Plana de l'Om amb la projecció del documental Memòries del Tsunami d', un recorregut misteriós i poètic a través de testimonis supervivents de la catàstrofe de 2011 que mostren amb profunditat emocional com elva afectar les seves vides i com mantenen la creença que els esperits de les víctimes segueixen presents.L'11 de març de 2011, un tsunami sense precedents va assolar el, deixant al seu pas més de 15.000 persones mortes i un país devastat. Aquesta onada mortífera va ser conseqüència d'unque havia tingut lloc aquella mateixa matinada. Per als habitants de la ciutat de, capital de la prefectura de, el mar s'ha acabat convertint en un element hostil. Des d'aleshores s'està construint un espigó immens mentre els desapareguts tornen a assaltar la vida des de les profunditats del mar.Igual que el mur antitsunamis s'estén per la costa, es multipliquen també els casos deque tornen a casa arreu del litoral japonès. El món visible i l'invisible conflueixen en aquesta terra de ningú que tot just s'està començant a reconstruir i a recuperar de la gran onada devastadora.Hélène Robert és realitzadora de documentals i fotògrafa formada en Belles Arts, i també col·labora en revistes i publicacions. La seva obra visual explora diversos àmbits de la vida real, com els guàrdies de presons, les verges consagrades i els caçadors corsos.Jeremy Perrin és titulat en Ciències Polítiques i va començar a escriure per a projectes culturals, com una sèrie per a ràdio sobre la nova escena del jazz. El seu desig de fer documentals conjuntament va néixer durant la realització de la seva primera pel·lícula A praga - La plaie, un estudi de Porto a través de les seves llegendes d'animals.La projecció delMemòries del tsunami és gratuïta amb entrada lliure.