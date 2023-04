Les colles de caramellaires de Cardona tornen a sortir per celebrar la Pasqua

50 anys del grup de Caramelles de Pagès

Les colles caramellaires deja ho tenen tot a punt per a la celebració de la Pasqua. El tret de sortida serà aquest dissabte, 8 d'abril, quan elsi elcantaran i ballaran elpel barri de Bergús. Ja a la nit, a les 10 del vespre, lacantarà a la plaça Mercat.Les, amb més de cent anys d'història, continuaran diumenge 8 d'abril al matí, quan elscantaran pel poble de la Coromina i conjuntament amb els de Pagès i latambé pel centre històric de la vila. En acabat, a 2/4 de 2 del migdia està prevista la trobada de totes les colles davant de l'Ajuntament, on es cantarà la. A la tarda del diumenge, els Caramellaires de Pagès, acompanyats pels Trabucaires de Sant Ramon, cantaran i ballaran el Ball de Cascavells pel barri de Planès.Ja dilluns dia 10 d'abril, les Caramelles de la Coromina cantaran per pagès i rodalies.A més, enguany, destaca el cinquantè aniversari dels Caramellaires de Pagès. La història remunta fins l'any 1974, recollint l'antiga tradició del país, que un grup de 50 van buscar el material que utilitzaven els antics caramellaires i la forma de com duien a terme les caramelles: el grup, durant la, anava casa per casa de la pagesia i quan hi arribava demanava permís per cantar. A les cases on convidaven a menjar s'hi feia tot un ritual amb les banderes.Van recuperar els balls de cascavells tal i com s'havien fet sempre a Cardona, i la vestimenta tradicional. És molt important el fet de la presència de la dansa associada a la cantada. Diverses versions del ball de cascavells eren pròpies dels caramellaires sobretot per les contrades delDe seguida es va anar engrandint el grup i avui són més de 100 persones d'entre 3 i 75 anys i la festa de les Caramelles de Pagès s'ha consolidat i segueix endavant.