L'Ajuntament atorga una subvenció de 370.000 euros al Bàsquet Manresa

L'alcalde de Manresa,, i el president del Bàsquet Manresa SAE,, han renovat aquest dilluns al matí el conveni de col·laboració per a la promoció de la imatge de la ciutat, que amb l'equip viatja a totes les ciutatsde l'Estat espanyol i, com la temporada passada, també a les dels equips europeus que juguen la. L'acte de signatura ha comptat també amb el regidor d'Esports,, i amb el gerent del club,En aquest conveni es reafirma l'especial significació de l'esport del bàsquet a Manresa i l'existència d'un club que porta el nom de la ciutat en la màxima categoria estatal, participant també en competicions europees. La temporada passada, l'equip va participar en laa Granada, un esdeveniment de gran repercussió mediàtica, i va disputar a Bilbao una històricade la Champions League, una competició europea en la qual el Bàsquet Manresa està tornant a fer enguany un bon paper. La setmana vinent disputarà els quarts de final i és a només un pas de tornar a jugar la Final Four.El club manresà és, per tant, un important mitjà dede Manresa, i exerceix també de generador de sinèrgies positives en els diferents àmbits de l'activitat econòmica de la ciutat. Així mateix, l'existència de l'equip professional es considera fonamental perquèmantingui la marca de ciutat de bàsquet i continuï sent un clar referent de la pràctica del bàsquet entre la població escolar i juvenil.Amb el conveni, l'Ajuntament de Manresa i elregulen una relació voluntària de col·laboració, segons la qual l'Ajuntament es compromet a l'atorgament d'una, per contribuir a la participació en les competicions estatals i europees i per col·laborar directament amb diferents col·lectius de la ciutat per promocionar i fomentar l'esport.