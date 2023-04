L'aparcament del Pont del Ferro tindrà amb un sistema per detectar i informar sobre l'ocupació de places

El diputat d'Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial de la Diputació de Barcelona,, i l'alcalde de Manresa,, han signat aquest dilluns un conveni per formalitzar la concessió d'un ajut econòmic de 18.111 euros per a la realització delde places de l', que detecti l'ocupació de vehicles a través del processament i anàlisi d'imatges digitals.Es tracta d'una actuació d'innovació tecnològica consistent en la instal·lació i posada en funcionament d'un sistema quede places d'aparcament. El sistema realitza la detecció de vehicles mitjançant el processament i anàlisi d'imatges a través d'algoritmes basats en intel·ligència artificial.El funcionament consisteix en un conjunt de càmeres i una instal·lació d'enllumenat que capta les, i identifica així si una plaça d'aparcament està ocupada o no. L'anàlisi de les imatges es realitza en local, i s'envia només la dada del nombre de places ocupades en remot. Les dades s'envien a la plataforma IoT (Internet de les coses) de gestió urbana SENTILO, que laposa a disposició dels ens locals de la demarcació. Es preveu que la dada es publiqui en aquesta plataforma cada minut.El suport econòmic de la Diputació està destinat a cobrir les despeses de la contractació del sistema de monitorització de places i del seguiment i assessorament tècnics. El projecte resultant ha de ser obert al públic, i l'Ajuntament farà tasques de difusió de l'existència i oportunitats que ofereix per a la ciutadania. Aquest conveni tindrà una vigència d'un any ampliable a quatre.