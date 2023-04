La campanya per prevenir els trastorns de conducta alimentària ja ha arribat a 1.200 joves

Activitats fetes fins ara

Obra de teatre Nua. Radiografia d'un trastorn

L'Ofi Jove al Pati i l'Ofi Jove al Campus

Taller d'autoestima corporal

Xerrada adreçada a famílies

Uns 1.200 joves dehan participat durant el primer trimestre del 2023 en diverses accions de la campanyade l'. La iniciativa, que ha programat activitats fins al juny, té com a objectiu principal posar el focus sobre la influència que exerceix la pressió estètica, intensificada per les xarxes socials, i donar visibilitat a una de les conseqüències més negatives, elsEntre els objectius de la campanya, hi ha conscienciar tota la població de la, és a dir, la pressió social imposada per tal de complir uns cànons de bellesa normatius; reconèixer els principals senyals d'alerta que poden indicar que una persona està desenvolupant un trastorn de la conducta alimentària; difondre els recursos existents a la ciutat per a l'acompanyament emocional de les persones joves, i reforçar l'estil de vida saludable i la preservació de la salut emocional com a elements principals per prevenir malestars i angoixes severes.Entre les activitats fetes fins ara, destaca, el gener passat, la programació d'una obra deNua. Radiografia d'un trastorn, que parlava sobre els trastorns de la conducta alimentària i que va ser vista per 679 alumnes de secundària de Manresa. També s'ha dut a terme accions des de l', un taller d'i una xerrada adreçada a famílies, entre altres.La propera activitat que s'organitza és l'Emmiralla't i estima't, que es pot veure des d'avui dia 3 fins al 30 d'abril, a l'- Oficina Jove del Bages. Es tracta d'una exposició de les fotografies realitzades amb els mòbils al taller d'autoestima i fotografia femenina. L'objectiu ha estat empoderar les persones joves a través del debat sobre la pressió estètica.D'altra banda, el proper 24 d'abril, de les 17.30 a les 19.30 h, es farà uncom a eina d'empoderament. A més, a l'institut Pius Font i Quer, es farà una prova pilot amb alumnat de 3r d'ESO, on reflexionaran amb professionals sobre la pressió estètica i proposaranque, a posteriori, es penjarà a les xarxes socials. La campanya també preveu la creació d'una maleta amb diversos recursos adreçada a professionals que treballen amb persones joves i que volen treballar la pressió estètica als col·lectius de joves.Per últim, el 31 de maig, l'institut Lluís de Peguera acollirà, a les 18.30 h, l'última xerrada del curs escolar, en el marc de les conferències organitzades des de la regidoria d'Ensenyament i Universitats per reflexionar sobre l'actual pressió social per tenir un determinat cos i reforçar unades de casa. La xerrada anirà a càrrec de responsables de la Fundació Imatge i Autoestima.Per qualsevol dubte relacionat amb la campanya o per assessorament i acompanyament a joves, famílies, professionals, centres educatius, entitats juvenils i esportives, es pot contactar amb l', un servei ubicat a l'Oficina jove del Bages d'acompanyament emocional gratuït per a joves.Aquesta obra, que parla sobre els trastorns de la conducta alimentària, es va programar els dies 30 i 31 de gener en diferents sessions dirigides a l'alumnat de batxillerat i cicles formatius de la ciutat. Hi van assistir 22 grups i va comptar amb la participació de 679 alumnes. Al final de cada sessió va tenir lloc un col·loqui entre l'alumnat i amb l'actriu Ann Perelló. A més, es va programar una altra sessió el 31 de gener, dins del cicle Rebels, promogut pel Kursaal, fora de l'horari escolar, que també va gaudir d'un gran èxit d'assistència.L'Oficina Jove del Bages també ha participat de la campanya Emmiralla't, a través de l'Ofi Jove al Pati i del Punt al Campus, espais de contacte directe de l'Oficina Jove amb el jovent que estudia a Manresa. Concretament, es va dur a terme una activitat a 10 instituts o escoles amb estudis de secundària.A l'hora del pati, l'activitat consistia amb la instal·lació dels dos miralls, a través dels quals l'alumnat havia de qualificar amb adjectius positius a una persona famosa i a ells mateixos. Es va dinamitzar amb el suport de l'estudiantat del cicle d'Animació Sociocultural i Turística i amb la col·laboració de les psicòlogues de l'Espai Èmfasi.D'altra banda, la intervenció de l'Ofi Jove al Campus consistia en fer una dinàmica sobre la salut emocional i l'autoestima i, a la vegada, fer difusió de l'Espai Èmfasi. Estudiants de diferents carreres es van interessar per la informació. Es va dinamitzar de forma coordinada amb l'educadora i psicòlogues de l'Espai Èmfasi.Una altra de les activitats que es va oferir a l'Oficina Jove va consistir en un taller d'autoestima corporal i fotografia femenina, que es va allargar a quatre sessions per l'interès de les participants, on es va debatre sobre aspectes d'autoestima. Les noies participants van poder debatre sobre la pressió estètica. Es va fer una introducció a la tècnica fotogràfica i es va treballar mitjançant amb el mapeig corporal, el retrat creatiu i altres propostes per oferir un nou enfocament a l'autoimatge.La xerrada va tenir lloc el passat 22 de novembre a l'Institut Lluís de Peguera. Anava dirigida a famílies amb fills i filles de 0 fins a 18 anys i va anar a càrrec de Laura Fernández Sánchez, psicòloga i tècnica superior en dietètica i responsable del programa de prevenció en trastorns de la conducta alimentària i promoció de la salut de l'Associació Contra l'Anorèxia i la Bulímia (ACAB) i de la Fundació Imatge i Autoestima.