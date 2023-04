ICL Iberia inicia el transport de sal de desgel amb ferrocarril

ha posat en funcionament la nova estació ferroviaria de càrrega de sal a la planta de l'empresa a Súria. Aquesta permet, per primer cop, transportar lavia ferrocarril des de la seu central de la companyia al Bages fins a laal port de Barcelona. Després del període de proves inicial que va finalitzar a inici de març, ha començat a circular un tren diari de 21 vagons amb una capacitat de càrrega de 840 tones de sal gemma, que s'afegeix als dos trens diaris actuals de potassa.El transport ferroviari de la sal de desgel permet eliminar la circulació d'una mitjana de 8.000 camions anuals de la carretera amb la corresponent reducció de l'impacte de CO2, el que suposa un estalvi de 1.485 tones de CO2 l'any, contribuint a la contínua reducció de lade l'empresa.La novade càrrega de sal es troba just al costat de la de potassa, inaugurada a mitjans del 2021. Gràcies a l'ampliació portada a terme els darrers anys de la freqüència de la circulació de trens, de cinc a set dies setmanals, la companyia traslladarà a Tramer per tren, 5.880 tones dea la setmana.Actualment, l'empresa té en circulació tres trens diaris des de la planta de Súria fins al port, dos carregats de potassa i un de sal, i s'espera que ben aviat es pugui posar en marxa un quart tren diari. Gràcies a l'acord signat amb, ICL espera incrementar als pròxims anys tant el nombre de trens com el nombre de vagons que porten el mineral del Bages cap al port.