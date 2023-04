L'estrena de «Marlowe» impulsa tres taules rodones sobre la relació de Manresa amb el cinema

La propera estrena de la pel·lícula Marlowe, als multicinemes, prevista per a mitjans del mes de maig, ha propiciat l'organització de tres taules rodones on es posarà en relleu el paper que ha tingut i té Manresa en el món del cinema. Estan organitzades peri per l'establiment Miami, on es van rodar les escenes.Diferents escenes del film Marlowe, que té com a principal protagonista una estrella de Hollywood com l'actor, van ser rodades a finals de l'any 2021 al restaurant, a la cantonada del carrer Jaume I amb la Muralla de Sant Francesc, davant d'una gran expectació ciutadana. Aquest local de restauració, ubicat al conjunt patrimonial del teatre, es va transformar, durant uns dies, en una cocteleria pròpia dels inicis dels anys 20 del segle passat als Estats Units d'Amèrica. Per això, en el marc d'aquests actes es presentarà públicament el còctel especial per a la, com a reconeixement a aquelles persones, entitats, empreses i institucions que han fet costat al món del cinema.Les tres taules rodones, cadascuna amb una orientació ben definida, se celebraran els dijous 13, 20 i 27 d'abril, a les 7 de la tarda, a la primera planta del Miami i comptaran amb la participació de conegudes persones vinculades amb el cinema.. Taula rodona i debat amb la participació de diferents perfils de professionals implicats en els rodatges i representants de Manresa Film Office. S'explicaran vivències, anècdotes i beneficis que comporta esdevenir una ciutat de cine. Hi participaran David Victori, director de cinema; Aleix Farrés, tècnic responsable de Manresa Film Office; Carles Garriga, propietari d'Spotcar Films; Josep Maria Massó, responsable d'Operacions de Pirelli Manresa; Joan Calmet, regidor de Promoció Econòmica, i Susana Paz, cap de Cultura de Regió 7. Data: 13 d'abril.. Repàs històric al paper que ha tingut la ciutat en el món el cinema. Des del paper d'una entitat com Cine Club Manresa fins a la capacitat d'organitzar esdeveniments, com el Festival de Cinema Negre o el Festival Clam, passant per ser la ciutat on han nascut destacades personalitats de la direcció i la interpretació. O la que va acollir Plácido, una de les obres mestres del cinema espanyol, o la que disposava de nombroses sales de cinema escampades pel centre urbà. Hi participaran Joan Barbé, comunicador i integrant de l'organització de festivals de cinema; Conxita Parcerisas, historiadora i membre de Cine Club Manresa; Manel Quinto, escriptor i expresident del Festival de Cinema Negre de Manresa, i Jordi Bordas, crític i historiador de cinema. Data: 20 abril.. Es parlarà de les característiques arquitectòniques de la cantonada del carrer Jaume I amb la Muralla, d'anècdotes com a local de restauració, de la seva transformació en cocteleria durant la gravació de Marlowe. Des del vessant històric i social, es posarà en valor l'edifici del Conservatori, que encara acull múltiples activitats, i d'aquest mateix espai que havia format part del Convent de Sant Domènec o dels Predicadors. Hi participaran Francesc Comas, historiador i president del Centre d'Estudis del Bages i Joan Morros, coordinador d'El Galliner, activista cultural. Data: 27 d'abril.