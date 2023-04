El Manresa CBF guanya a la pista del Joventut Les Corts i consolida la segona plaça (47-50)

Més bàsquet

Elés a un pas de confirmar matemàticament tenir el factor pista favorable a lade la promoció prèvia d'ascens a ladesprés de la treballada victòria aconseguida a la pista deld'aquest diumenge per 47-50. Les manresanes, que acumulen sis victòries consecutives, es troben a una victòria i un entrebanc de l'AB Premià per aconseguir-ho.A la pista del Joventut Les Corts, les manresanes han hagut deper aconseguir la victòria. Malgrat ser bona part del partit per davant en el marcador, el Manresa CBF no ha aconseguit marcar diferències fins a l'últim quart.Les manresanes han engegat amb un 0-10 el partit, però les barcelonines han capgirat el marcador per posar-se 13-11 al final del primer quart. Al segon quart les visitants han tornat a fer un parcial de 0-8, per a un 13-19, però hana la recta final del període per arribar al descans amb 23-21.A la recta final del tercer quart, les roses s'han posat per davant, 35-38, i ja no han deixat passar l'fins al final del partit per assegurar la victòria, 47-50.ha estat la màxima anotadora de les manresanes amb 14 punts. La propera jornada es disputarà el dissabte 15 d'abril a les 4 de la tarda contra elal Nou Congost.