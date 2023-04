Pedro Martínez es mostra optimista però encara veu molta feina a fer

Moncho Fernández felicitat el Baxi Manresa però també el seu equip

El tècnic del, no considera ni de bon tros feta la permanència a latot i un darrer mes molt positiu. Martínez creu que "cada victòria és una passa endavant. Estem millor i hem de ser positius, però encara queda molta feina perquè anem endarrerits respecte el què voldríem". L'entrenador de l'equip bagenc desitja que el seu equip guanyi com a mínim un dels dos propers partits. Ja sigui el del proper cap de setmana ao el d'aquí dues setmanes contra elalMartínez pensa que una de les claus de la millora del seu equip és la. Els entrenaments són de més qualitat i això propicia unai una competència entre jugadors que acaba beneficiant el conjunt.Sobre el partit, l'entrenador del Baxi Manresa hauria volgut"pels 40 minuts. Estic content perquè avui hem estat molt bé 31 o 32 minuts. Hem jugat amb intensitat. Però tan de bo un dia siguin els 40 minuts"., entrenador del, ha considerat el Baxi Manresa just guanyador i ha lamentat el poc encert del seu equip en el llançament exterior. Aquest desencert ja ve de fa dies i avui ha repartit les ‘culpes' entre la bona defensa del rival i les errades dels seus jugadors.Quan un partit té unasempre hi ha el perill que qui va perdent abaixi els braços i acabi perdent per una diferència molt gran. No ha estat el cas i els gallecs a base de lluita han aconseguit reduir la diferència final fins els 15 punts. Fernández ho ha volgut agrair públicament.