El Baxi Manresa venç l'Obradoiro i continua fugint del descens (80‑65)

Fa cosa d'un mes, elrebia elamb la obligació de guanyar per mantenir les esperances de permanència a la. Vint-i-nou dies després, la situació ha girat radicalment. Després de la victòria contra el, els bagencs tenen dos triomfs d'avantatge sobre el. Dues que en són tres ja que el Baxi Manresa té elguanyat als sevillans. A més,es troben només un triomf per sobre des de. I els gironins també hi tenen l'average perdut. L'únic asterisc de la tarda és la baixada de rendiment dels darrers sis minuts de partit.han estat els cinc jugadors titulars del Baxi Manresa. Leo Westermann, Kassius Robertson, Álvaro Muñoz, Édgar Vicedo i Rubén Guerrero, els del Monbus Obradoiro. Els primers punts s'han fet pregar. Després de diversos atacs fallits a un cantó i a l'altre Jou ha transformat un tir lliure. Al següent atac bagenc, Harding ha anotat la primera cistella en joc. Vicedo ha tret el zero del seu equip des de més enllà dels 6,75 (3-3, minut 4). L'encert de cap dels dos equips no ha millorat i les estadístiques eren paupèrrimes. Com a consol,ha connectat amb Devin Robinson i el pivot ha fet una esmaixada digne de resum setmanal. Ha estat el despertar del Baxi Manresa.també ha fet aixecar el públic dels seus seients amb un 3+1 (9-3, minut 7). El polonès estava inspirat i poc després tornaria a anotar un triple. Harding li ha pres el relleu anotador als darrers instants del primer quart per situar la distància entre els dos equips per sobre els deu punts (21-9).El Baxi Manresa ha sortit disposat a posar més terreny entremig. Robinson era el principal protagonista amb. Seus han estat quatre dels sis punts que obligavena demanar temps mort (27-9, minut 13). El tècnic gallec no ha trobat la forma de fer rutllar un equip que no aconseguia anotar. Fins que no han passat més de cinc minuts de període no ha sumat el Monbus Obradoiro els primers punts del període gràcies a dos tirs lliures de Westermann. Dos punts que no han canviat el signe del partit. El Baxi Manresa ha seguit controlant-lo sense angúnies i anava repartint joc entre els seus jugadors., per exemple, ha anotat sis punts al segon quart. Al descans, el conjunt bagenc havia doblat la seva renda (44-20).La relaxació podia ser la principal enemiga dels manresans al començar la segon part. Però no ha estat així. Un parcial de 7-0 només començar situava la distància per sobre els 30 punts (51-20, minut 23). El Baxi Manresai no es conformava amb guanyar el partit. Volia que la renda fos el més gran possible. Pels visitants,era l'únic que trobava cistella. En bona part, perquè els bagencs ja estaven en bonus i el britànic visitava el punt de personal. Tot i això, la victòria parcial del període ha estat per al Baxi Manresa. El 65-34 a manca de deu minuts deixava poc marge per a la sorpresa.Pedro Martínez ha seguit repartint minuts entre els seus jugadors. Qui més ha jugat ha estatamb 21 minuts i 19 segons. La distància ha arribat als 34 punts després d'una cistella de(70-36, minut 32). En aquests moments, el Baxi Manresa ha baixat la seva intensitat. El Monbus Obradoiro ho ha aprofitat per maquillar el marcador amb un parcial de 2-13. Martínez volia evitar que la relaxació fos més gran i ha demanat. Els gallecs han seguit retallant. I una victòria que hagués pogut ser molt àmplia ha quedat en poc més de deu punts. Però victòria al capdavall. La tercera consecutiva a jugant com a local i la quarta en els darrers sis partits. 80-65 per seguir avançant en la lluita per evitar el descens.Incidències: Daniel Hierrezuelo, Francisco Araña i Cristóbal Sánchez Cutillas han xiulat el partit. Han eliminat Fernando Zurbriggen.ha estat per quarta jornada consecutiva el jugador descartat del Baxi Manresa.