Creix un 21% el nombre de «startups» a la Catalunya Central el 2022

Més suport al teixit productiu

Lacompta actualment amb 46 startups (dades 2022), un 21% més que l'any anterior i la xifra més alta de la sèrie històrica segons dades d'-l'agència per a la competitivitat de l'empresa del-. Aquestes empreses emergents generen 310 llocs de treball (també un 21% més que el 2021) i es dediquen principalment als sectors dels, la, l', l', i lesi elHo ha donat a conèixer aquest divendres davant d'un centenar d'empreses el secretari d'Empresa i Competitivitat i conseller delegat d'Acció,, en el marc l'acte ACCIO ON. Fem avui l'empresa del demà, celebrat aldeper presentar allocal els principals ajuts i serveis de l'agència per aquest 2023. La jornada també ha comptat amb la participació de la delegada territorial del Govern de la Generalitat la Catalunya Central,, i les empresesDurant la seva intervenció, Castellanos ha subratllat que la Catalunya Central "és un dels gransde Catalunya, compta amb una economia diversificada i un teixit empresarial internacionalitzat, fortament innovador i amb molta capacitat de transformació, motiu pel qual tindrà un paper fonamental per a la reindustrialització de tot el país". El conseller delegat d'Acció ha destacat que les comarques de la Catalunya Central són "un focus d'" i que actualment compten amb "46 startups, un 21% més que l'any anterior".També ha posat en valor el dinamisme delde la Catalunya Central. En aquest sentit, ha explicat que, segons dades d'Acció, actualment a la Catalunya Central hi ha 2.241, un 23,7% més que l'any 2019, l'últim any en què es van publicar les dades abans de la pandèmia. Les exportacions amb origen a les comarques de la Catalunya Central es dirigeixen principalment a, mentre que pel que fa als sectors amb més presència internacional, lideren les exportacions els de l'alimentació, la transformació de metall i altres materials, l'automoció, la maquinària i béns d'equip, i el tèxtil i la moda.En el marc de la jornada, Castellanos ha donat a conèixer que el Govern, a través d'Acció, "destinarà enguany 200 milions d'euros eni lade les empreses, un 22% més que l'any 2022". "Aquesta xifra demostra la confiança del Govern en Acció com a instrument de competitivitat", ha subratllat.Castellanos també ha anunciat que enguany s'activen cinc noves línies d'ajut amb un pressupost de 13 milions d'euros per impulsar nous projectes d'per part d'empreses catalanes, la promoció internacional, l'obertura de filials a l'estranger, el creixement de startups deeptech i l'accés als fons europeus de l'. "Tenim molt clara la nostra voluntat d'escoltar les necessitats de l'empresa i adaptar els ajuts i serveis d'Acció a les necessitats del teixit empresarial", ha destacat.Amb l'objectiu d'acostar al teixit empresarial català de tot el territori els ajuts, serveis i programes d'Acció per aquest 2023, l'agència ha organitzata Barcelona, la Seu d'Urgell, Tarragona, Tortosa, Lleida, Vilafranca del Penedès, Girona i Manresa.