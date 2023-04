El turisme a Montserrat recupera els nivells prepandèmia

El sector del turisme rural afregarà la plena ocupació perés un dels punts turístics per excel·lència per aquestes dates. Aquest any la destinació ha vist com recuperava els nivells d'ocupació d'abans de la pandèmia. A l', el pic de reserves s'espera les nits de divendres a dissabte, amb un 90% mentre que des defins ales queden en un 50%. I a lesla situació és molt similar, amb les nits de divendres a dissabte al 90% i la resta de dies a un 60% d'ocupació.Des de l'subratllen que les restriccions d'accés al massís per l'alt risc d'incendi no afectaran l'activitat ni els actes litúrgics d'aquests dies, ja que es pot accedir sense problemes al recinte. Des que el Govern ha anunciat el tancament del parc natural des d'aquest cap de setmana, no han rebut cancel·lacions de reserves.